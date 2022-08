Avis | Pourquoi nous n’avons pas de taxe carbone

Il y a trois ans et demi, une lettre ouverte que plus de 3 600 économistes ont finalement signée déclarait que « le changement climatique est un problème grave appelant une action nationale immédiate ». Les signataires comprenaient 15 anciens présidents du Conseil des conseillers économiques, dont plus de la moitié ont servi sous les présidents républicains – une démonstration de bipartisme qui contraste fortement avec l’opposition catégorique des républicains au Congrès à l’action nationale que nous prenons enfin la forme de la loi sur la réduction de l’inflation (qui, malgré son nom, est principalement un projet de loi sur le climat) que le président Biden devrait signer aujourd’hui.

Pendant que nous obtenons des mesures, cependant, ces mesures ne prennent pas la forme demandée dans la lettre. Ce vaste éventail d’économistes a convenu que l’atténuation du changement climatique devrait prendre la forme d’une taxe sur le carbone – une redevance prélevée sur les entreprises et les particuliers qui émettent des gaz à effet de serre. C’était, selon la lettre, le remède recommandé par «des principes économiques sains». Mais l’IRA n’inclut pas de taxe sur le carbone et n’introduit pas non plus un système de permis d’émissions négociables, qui offrirait des incitations similaires.

Au lieu de cela, la loi repose presque entièrement sur des subventions destinées à promouvoir les énergies propres, offrant des crédits d’impôt pour les énergies renouvelables, des aides pour maintenir les centrales nucléaires en activité, des incitations à acheter des véhicules électriques et à rendre les maisons plus économes en énergie, etc.