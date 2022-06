Avis | Pourquoi nous avons besoin de leaders d’âge moyen pour remplacer les baby-boomers

Et pourtant, la solution n’est pas non plus la politique des jeunes. Dans un nouveau livre sur le leadership, l’ancien conseiller présidentiel David Gergen reconnaît avec une franchise admirable que ceux qui sont nés dans les années 1940, comme lui, devraient faire place à de nouveaux dirigeants. Mais il les cherche parmi les plus jeunes américains. « Des millions de baby-boomers et d’anciens élèves de la génération silencieuse commencent à quitter la scène, pour être remplacés par des millennials et des Gen Zers », écrit-il.

Peut-être que je prends cela personnellement, venant d’avoir 45 ans, mais M. Gergen saute allègrement sur les Américains nés dans les années 1960 et 1970. Peut-être qu’il ne peut pas tout à fait comprendre le leadership d’âge moyen. Pourtant, le leadership d’âge moyen peut être exactement ce dont nous avons besoin maintenant.

De nombreuses institutions américaines semblent enfermées dans des batailles entre des dirigeants bien intentionnés mais de plus en plus incompréhensibles dans la soixantaine et une génération montante, dans la vingtaine et au début de la trentaine, déterminée à la guerre culturelle et à la politisation et apparemment indifférente aux responsabilités institutionnelles. Notre politique a le même problème – débordant simultanément des vices des jeunes et des vieux, et tombant si souvent dans des débats entre des gens qui se comportent comme si le monde finirait demain et ceux qui pensent qu’il a commencé hier. Le vide du leadership d’âge moyen est palpable.

Il y a des politiciens de cette génération intermédiaire – des membres du Congrès et des gouverneurs, même notre vice-président. Pourtant, ils n’ont pas percé en tant que personnalités culturelles et forces politiques. Ils n’ont pas fait de ce moment le leur, ni trouvé le moyen de desserrer l’emprise de la génération d’après-guerre sur l’imagination politique de la nation.

Une mentalité d’âge moyen a traditionnellement ses propres vices. Elle peut manquer d’urgence et, dans le pire des cas, elle peut être incroyablement immunisée à la fois contre l’espoir et la peur, qui sont des incitations essentielles à l’action. Mais si notre sort est toujours de choisir parmi les vices, les péchés tempérés de la quarantaine ne nous serviraient-ils pas bien en ce moment ?

Les analyses générationnelles sont inévitablement radicales et grossières, et personne n’est simplement le produit d’une cohorte de naissance. Mais à notre époque frénétique, cela vaut la peine de rechercher des sources potentielles de stabilité et de considérer non seulement ce dont nous avons trop en Amérique et dont nous devrions vouloir démolir et nous débarrasser, mais aussi ce dont nous n’avons pas assez et devrions vouloir construire .

Nous manquons manifestement de leaders solides, équilibrés et tournés vers l’avenir. Et qu’on le veuille ou non, cela signifie que nous avons besoin d’une politique et d’une culture d’âge moyen.

Yuval Levin, chroniqueur d’opinion, est rédacteur en chef de National Affairs et directeur des études sociales, culturelles et constitutionnelles à l’American Enterprise Institute. Il est l’auteur de « A Time to Build: From Family and Community to Congress and the Campus, How Recommitting to Our Institutions Can Revive the American Dream ».