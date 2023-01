Avis | Pourquoi l’Inde et la Chine se battent dans l’Himalaya

Le plateau est proche de “Chicken’s Neck”, un étroit couloir de territoire indien qui relie l’Inde continentale à ses États du nord-est, une zone de la taille de l’Oregon, où vivent 45 millions de personnes. L’Inde a vu l’incursion et la construction chinoises comme un mouvement dangereux vers le contrôle du plateau de Doklam, et cela a réveillé la peur de New Delhi que la Chine coupe le nord-est de l’Inde dans une guerre en prenant le contrôle de Chicken’s Neck.

Les soldats indiens ont bloqué les Chinois. Après une confrontation intense pendant 73 jours, les deux parties se sont retirées, mais au cours des cinq dernières années, l’Armée populaire de libération est revenue dans la région et a continué à construire des infrastructures frontalières. Quelques années plus tard, la confrontation la plus meurtrière à la frontière contestée s’est produite dans la région du nord du Ladakh en juin 2020 lorsque des soldats chinois ont tué au moins 20 soldats indiens avec des bâtons en bois et des gourdins cloutés, et l’armée chinoise a saisi plus de 40 miles carrés. du territoire contrôlé par l’Inde.

Après les affrontements du 9 décembre, les accords frontaliers entre l’Inde et la Chine sont en lambeaux. Les planificateurs stratégiques indiens, traditionnellement préoccupés par la menace pakistanaise, sont désormais confrontés à un calcul de sécurité plus complexe. Après les affrontements meurtriers au Ladakh en 2020, l’Inde y a renforcé ses défenses avec 50 000 hommes supplémentaires. Les planificateurs militaires indiens craignent qu’un renforcement suffisant de la frontière avec la Chine ne se fasse au détriment de leur capacité à dissuader le Pakistan.

Pour New Delhi, la nouvelle agressivité de la Chine présente un dilemme clair : l’Inde doit-elle continuer à construire des relations stratégiques et militaires avec les États-Unis et le partenariat entre l’Amérique, l’Australie, le Japon et l’Inde – connu sous le nom de Quad – même si Pékin l’a clairement fait savoir voit le Quad comme un groupement anti-chinois ? Alors que le Quad, et sa version plus ouvertement militariste, l’alliance AUKUS (Australie, Royaume-Uni et États-Unis), constituent un moyen de dissuasion viable pour la Chine sur le théâtre maritime indo-pacifique, l’Inde est le seul partenaire qui affronte la Chine sur son frontière terrestre.

Du point de vue de New Delhi, l’agression militaire chinoise à la frontière contestée est le prix que l’Inde paie pour se joindre à l’alliance occidentale. New Delhi prend soin d’afficher son indépendance, refusant même une offre d’aide américaine contre la Chine lors des intrusions de 2020 au Ladakh. New Delhi a limité la coopération indo-américaine au domaine du renseignement et a demandé en privé à Washington de baisser la rhétorique sur la Chine. Il est peu probable que cela change.

En Inde, l’image d’homme fort de M. Modi a pris une brèche dans la confrontation avec la Chine. Son insistance sur le fait que l’Inde n’a pas perdu de territoire au profit de la Chine fournit des munitions à ses partisans, mais le nombre de ses partisans aveugles a diminué. La dernière agression de l’armée chinoise montre que Pékin continue d’alimenter la confrontation et que les relations entre l’Inde et la Chine sont confrontées à une spirale négative sans fin prévisible. Le coût politique pour M. Modi, semble-t-il, sera finalement décidé à Pékin autant qu’à New Delhi.

Ajai Shukla, un colonel à la retraite de l’armée indienne, est rédacteur en chef consultant pour le journal Business Standard à New Delhi.

