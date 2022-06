Avis | Pourquoi les théories du complot fleurissent dans l’Amérique de Trump

Haidt a ajouté une autre dimension à l’argument de Miller :

Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit dans l’esprit conservateur qui le rende plus enclin aux conspirations. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, les élites qui dirigent nos institutions culturelles, médicales et épistémiques – et en particulier le journalisme et les universités – sont majoritairement à gauche, donc bien sûr les démocrates vont faire plus confiance aux déclarations des élites, tandis que les républicains sont plus susceptibles de commencer à partir d’une position de méfiance.

Existe-t-il des différences partisanes en rapport avec la pensée complotiste ?

Uscinski soutient qu’à son avis, il y a peu de différence dans la sensibilité des démocrates et des républicains à la pensée complotiste, mais

Le problème ici ne concerne pas tant les théories du complot. Ces idées sont toujours là. Le problème concerne Donald Trump. Les chiffres sont si élevés parce que Trump et ses alliés à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement ont approuvé ces théories du complot de fraude électorale. Trump, ses nombreux conseillers et collaborateurs, les membres républicains du Congrès, les gouverneurs républicains et les législateurs des États, les médias conservateurs et les leaders d’opinion de droite ont affirmé à plusieurs reprises que les élections de 2020 seraient puis avaient été volées.

Cela a beaucoup plus à voir, a soutenu Uscinski, « avec le pouvoir des élites politiques et médiatiques d’affecter les croyances de leurs partisans qu’autre chose ».

John Jost, professeur de psychologie, de politique et de science des données à NYU, est fortement en désaccord avec Uscinski, affirmant qu’il existe des différences majeures entre les démocrates et les républicains sur les mesures de la pensée conspiratrice.

Jost a écrit par e-mail :

Mes collègues et moi avons découvert, dans un échantillon national représentatif d’Américains, qu’il y avait une corrélation de 0,27 (ce qui est assez important selon les normes des sciences sociales) entre l’identification conservatrice et les scores sur une échelle de mentalité conspiratrice généralisée.

Dans une étude distincte, Jost a poursuivi,

Nous avons observé une corrélation plus faible mais clairement significative de 0,11 entre l’identification conservatrice et une mesure clinique de l’idéation paranoïaque, qui comprend des éléments tels que « J’ai souvent l’impression que des étrangers me regardent d’un œil critique ». De plus, nous avons constaté que l’idéation paranoïaque était un médiateur important de l’association entre l’identification conservatrice et les mentalités conspiratrices générales.

Jost a souligné un article de janvier 2022 – « Mentalité de conspiration et orientation politique dans 26 pays », par Roland Imhoff, professeur de psychologie à l’Université Johannes Gutenberg en Allemagne, et 39 co-auteurs – qui examinait la force de la « mentalité de complot » aux extrêmes de gauche et de droite sur la base d’un échantillon de 104 253 personnes dans 26 pays, non compris les États-Unis.

Parmi leurs découvertes :

Alors qu’il y avait une relation positive claire suggérant une plus grande mentalité de complot à la droite politique dans les pays couvrant le centre – nord de l’Europe comme l’Autriche, la Belgique (en particulier la Flandre), la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède, la mentalité de complot était plus prononcé à gauche dans les pays du centre-sud de l’Europe comme la Hongrie, la Roumanie et l’Espagne.

Mais il n’y a pas que ça :

Pris ensemble, les partisans des partis politiques qui sont jugés comme extrêmes à chaque extrémité du spectre politique en termes généraux ont accru la mentalité de conspiration. En se concentrant sur la position des partis sur la dimension des valeurs démocratiques et de la liberté, le lien avec la mentalité complotiste est linéaire, avec une mentalité complotiste plus élevée chez les partisans des partis autoritaires de droite. Ainsi, les partisans des partis d’extrême droite semblent avoir une mentalité complotiste systématiquement plus élevée, alors que cela ne vaut que pour les partis d’extrême gauche de composition plus autoritaire et moins axés sur les valeurs écologiques et libérales.

Dans un article de mars 2019, « Comprendre les théories du complot », Karen M. Douglas, psychologue à l’Université du Kent, écrivant avec Uscinski et six autres chercheurs, a mené une vaste étude sur la pensée conspiratrice. Ils ont constaté que «les croyances complotistes sont corrélées à l’aliénation du système politique et à l’anomie – un sentiment d’agitation personnelle et un manque de compréhension du monde social. La croyance dans les théories du complot est également associée à la croyance que l’économie se détériore.

De plus, Douglas et ses collègues affirment que « la conviction que d’autres conspirent contre son groupe est plus susceptible d’émerger lorsque le groupe se considère comme sous-évalué, défavorisé ou menacé ».

Des études aux États-Unis sur « les caractéristiques sociales des personnes sujettes aux théories du complot », notent les auteurs, montrent que « des niveaux plus élevés de pensée complotiste sont en corrélation avec des niveaux d’éducation et des niveaux de revenu inférieurs ». Une autre étude qu’ils citent a révélé que « les partisans du complot étaient plus susceptibles d’être des hommes, célibataires, moins instruits, d’avoir un revenu inférieur, d’être au chômage, d’être membres d’un groupe ethnique minoritaire et d’avoir des réseaux sociaux plus faibles ».