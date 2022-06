Avis | Pourquoi les républicains sont-ils devenus si extrêmes ?

De plus, le virage républicain vers l’extrémisme a commencé au cours des années 1990. Beaucoup de gens, je crois, ont oublié la folie politique des années Clinton – les chasses aux sorcières et les théories du complot sauvages (Hillary a assassiné Vince Foster !), les tentatives de faire chanter Bill Clinton pour obtenir des concessions politiques en fermant le gouvernement, et plus encore. Et tout cela se passait pendant ce qui était largement considéré comme de bonnes années, la plupart des Américains estimant que le pays était sur la bonne voie.

C’est un casse-tête. J’ai passé beaucoup de temps ces derniers temps à chercher des précurseurs historiques – des cas dans lesquels l’extrémisme de droite a augmenté même face à la paix et à la prospérité. Et je pense en avoir trouvé un : la montée du Ku Klux Klan dans les années 1920.

Il est important de réaliser que si cette organisation a pris le nom du groupe post-guerre civile, il s’agissait en fait d’un nouveau mouvement – un mouvement nationaliste blanc, bien sûr, mais beaucoup plus largement accepté, et moins une organisation terroriste pure. Et il a atteint l’apogée de sa puissance – il contrôlait effectivement plusieurs États – au milieu de la paix et d’un boom économique.

De quoi parlait ce nouveau KKK ? J’ai lu “The Second Coming of the KKK: The Ku Klux Klan of the 1920s and the American Political Tradition” de Linda Gordon, qui dépeint une “politique de ressentiment” motivée par le contrecoup des Américains blancs, ruraux et des petites villes. contre une nation en mutation. Le KKK détestait les immigrés et les « élites urbaines » ; il se caractérisait par une « méfiance à l’égard de la science » et « un anti-intellectualisme plus large ». Semble familier?

OK, le GOP moderne n’est pas aussi mauvais que le deuxième KKK Mais l’extrémisme républicain tire clairement une grande partie de son énergie des mêmes sources.

Et parce que l’extrémisme du GOP est nourri par le ressentiment contre les choses mêmes qui, à mon avis, font vraiment la grandeur de l’Amérique – notre diversité, notre tolérance à la différence – il ne peut être apaisé ou compromis. Il ne peut qu’être vaincu.