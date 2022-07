Avis | Pourquoi les républicains ont des douleurs de gaz

Jusqu’à l’autre jour, les républicains et les médias conservateurs adoraient, adoraient parler du prix de l’essence. En effet, « Vous vous souvenez à quel point le gaz était bon marché sous Trump ? est devenu une sorte de réponse passe-partout à tout. Existe-t-il maintenant des preuves accablantes que l’ancien président a conspiré dans une tentative violente de renverser les élections de 2020 ? “La Real America ne se soucie pas du Comité du 6 janvier. Le gaz coûte plus de 5 $ le gallon ! déclaré Représentant Jim Jordan.

Mais maintenant, les prix du gaz sont en baisse. Ils ont baissé de plus de 50 cents le gallon à la pompe ; prix de gros, dont les variations apparaissent normalement plus tard des prix de détail, sont encore plus bas, suggérant que les prix continueront de baisser pendant au moins les prochaines semaines. Et il y a un sentiment palpable de panique sur Fox News, qui a été réduit à se plaindre de la façon dont la Maison Blanche prend un «tour de victoire».

En fait, d’après ce que je peux voir, les responsables de l’administration Biden sont remarquablement sobre en soulignant la bonne nouvelle (qui est probablement le résultat d’un ralentissement de l’économie mondiale). Le point le plus important, cependant, est que l’accent mis par les politiciens républicains sur les prix de l’essence est profondément stupide. Et s’il revient les mordre, c’est juste une justice poétique.