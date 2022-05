Avis | Pourquoi les républicains aiment le pays de la “démocratie illibérale”

Cet objectif commun de supprimer l’éveil est la raison pour laquelle Tucker Carlson, l’un des conservateurs les plus en vue aux États-Unis, a animé son émission depuis la Hongrie pendant une semaine l’année dernière. “Si vous vous souciez de la civilisation occidentale, de la démocratie et des familles et de l’assaut féroce contre ces trois choses par les dirigeants de nos institutions mondiales”, a déclaré Carlson à son auditoire à l’époque, “vous devriez savoir ce qui se passe ici en ce moment”. C’est aussi pourquoi Rod Dreher, un blogueur et auteur conservateur populaire, a écrit que ses lecteurs “devraient se frayer un chemin vers la Hongrie”. Et c’est pourquoi Donald Trump a soutenu la campagne de réélection d’Orban non pas une, mais deux fois.

C’est dire que cette session du CPAC s’est peut-être tenue en Hongrie pour que les conservateurs en apprennent un peu plus sur la façon dont ils pourraient démêler la démocratie américaine pour imposer leur vision culturelle et idéologique au pays. Ils ont même reçu un peu d’encouragement d’Orban lui-même. “Nous devons reprendre les institutions à Washington et à Bruxelles”, a-t-il déclaré jeudi dans son allocution d’ouverture. « Nous devons trouver des amis et nous devons trouver des alliés. Nous devons coordonner le mouvement de nos troupes, car nous avons un grand défi devant nous. Les participants ont entendu Trump, son ancien chef de cabinet Mark Meadows et Carlson lui-même, qu’Orban a salués : « Son programme est le plus regardé. Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie que des émissions comme la sienne devraient être diffusées jour et nuit. Ou comme vous dites 24h/24 et 7j/7.

Ce qui est frappant dans cette démonstration de nostalgie et d’affection pour le régime d’Orban – au-delà du spectacle évident de personnes qui sont ostensiblement des nationalistes américains travaillant de concert avec un autocrate étranger – c’est la façon dont il souligne un trait déterminant des populistes conservateurs, sinon le populisme conservateur lui-même. Malgré tous les discours sur “l’Amérique d’abord”, il y a un profond mépris parmi les membres de ce groupe pour les Américains et la tradition politique américaine.

Ce dédain est évident dans la façon dont ils parlent de leurs adversaires politiques. Ils placent régulièrement des groupes entiers de citoyens en dehors de la communauté politique. Carlson, par exemple, a déclaré dans un épisode récent de son émission que les démocrates pro-choix sont des « totalitaires » qui espèrent détruire la croyance religieuse aux États-Unis.

En tant que président, Trump a régulièrement présenté son opposition comme une menace pour l’intégrité même des États-Unis. « Notre nation assiste à une campagne sans merci pour effacer notre histoire, diffamer nos héros, effacer nos valeurs et endoctriner nos enfants », a-t-il déclaré dans un discours le 4 juillet 2020. Les coupables ? Des « foules en colère » et des « radicaux » qu’il a identifiés aux « démocrates libéraux ». Moins médiatisée mais toujours révélatrice était l’affirmation d’un écrivain du Claremont Institute, un groupe de réflexion pro-Trump influent du sud de la Californie, selon laquelle «la plupart des gens vivant aux États-Unis aujourd’hui – certainement plus de la moitié – ne sont en aucun cas américains. sens significatif du terme. »