Avis | Pourquoi les rangs du populisme sont remplis de personnages “méchants”

Van Bavel a écrit par e-mail qu’au lieu de se concentrer sur un besoin de chaos, il pense “qu’il serait peut-être plus simple de supposer qu’ils sont simplement indifférents au chaos au service du dogmatisme. Vous voyez une partie de cela à l’extrême gauche – mais nous avons constaté que cela n’atteint tout simplement pas les mêmes extrêmes que l’extrême droite.

Van Bavel a souligné les aspects structurels du système politique contemporain qui récompensent l’adoption de positions extrêmes :

Dans le contexte politique immédiat, où il y a une polarisation extrêmement élevée motivée par l’animosité partisane, il existe de fortes incitations des médias sociaux à adopter des positions extrêmes et une réticence des républicains modérés à rompre les rangs et à trouver un compromis avec les démocrates. Dans ce contexte, le Freedom Caucus peut s’en tirer avec un comportement dogmatique sans trop de conséquences graves. En effet, cela pourrait même profiter à leur profil national, à leurs perspectives électorales et à leur succès en matière de collecte de fonds.

Dans le même ordre d’idées, Jonathan Haidt, psychologue social à NYU, a souligné

le changement rapide d’audience et les incitations que les médias sociaux ont conçues pour les membres du Congrès. Le cas de Ted Cruz, surpris en train de vérifier ses mentions alors qu’il s’asseyait après avoir prononcé un discours au Sénat, est illustratif. Pourquoi se rend-il si sensible aux inconnus sur Twitter, plutôt qu’à ses électeurs ou à ses collègues du Sénat?

Haidt a écrit par e-mail qu’il était d’accord avec Yuval Levin, chercheur principal à l’American Enterprise Institute, que :

Les médias sociaux ont contribué à la conversion de nos grandes institutions de formatrices (elles façonnent le caractère) à performatives (ce sont des plateformes sur lesquelles les influenceurs peuvent se produire pour plaire et élargir leur public). Lorsque nous ajoutons le «problème principal» – que peu de courses au Congrès sont compétitives, donc tout ce qui compte est le principal, qui donne une influence démesurée aux électeurs politiquement extrêmes – nous avons à la fois une voie vers le congrès pour les influenceurs des médias sociaux et la plate-forme ultime pour leurs performances.

De plus, a ajouté Haidt,

L’économie d’influence peut leur donner une indépendance financière et professionnelle ; une fois qu’ils sont célèbres, ils n’ont plus besoin de plaire à la direction de leur parti. Ils auront des opportunités d’argent et d’influence supplémentaire même s’ils quittent le Congrès.

Leanne ten Brinke, professeur de psychologie à l’Université de la Colombie-Britannique, a écrit par courriel :

Mes recherches sur le pouvoir et la politique se concentrent sur le rôle des traits de personnalité psychopathiques, qui se caractérisent par l’insensibilité, la manipulation/coercition, l’impulsivité et le désir de domination. Quand les gens pensent à la psychopathie, ils pensent souvent aux criminels ou aux tueurs en série, mais ces traits existent sur un continuum, de sorte que les gens peuvent être «élevés» dans ces traits sans rencontrer aucun type de seuil clinique, et cela aura un impact sur la façon dont ils se déplacent à travers le monde. Les personnes présentant des niveaux élevés de ces traits ont tendance à graviter vers des rôles puissants dans la société pour satisfaire ce désir de domination et intimider les autres lorsqu’elles occupent ces rôles.

Brinke a noté qu’elle n’avait “aucune donnée sur les personnalités des membres du House Freedom Caucus”, mais dans “des recherches antérieures, nous avons en fait constaté que les sénateurs américains qui affichent des comportements compatibles avec la psychopathie étaient plus susceptibles d’être élus (ce sont de grands concurrents !) mais sont moins susceptibles d’obtenir des co-sponsors sur leurs factures (ce sont de terribles coopérateurs !).” De plus, poursuit Brinke, « ils aiment avoir du pouvoir sur les autres, mais ne l’utilisent pas pour faire progresser la législation. Ils ont tendance à être plus intéressés que les autres.

Dans un article séparé de 2020, « Light and Dark Trait Subtypes of Human Personality », par Craig S. Neumann, Scott Barry Kaufman, David Bryce Yaden, Elizabeth Hyde, Eli Tsukayama et Brinke, les auteurs constatent que

Le sous-type léger a mis en évidence un fonctionnement interpersonnel affiliatif et une plus grande confiance envers les autres, ainsi qu’une plus grande satisfaction de la vie et une image de soi positive. Le sous-type sombre reflétait la domination interpersonnelle, la compétitivité et l’agressivité. Dans les deux échantillons de population générale, le sous-type de trait sombre était le moins répandu. Cependant, dans un troisième échantillon de sénateurs américains (N = 143), sur la base de données d’observation, le sous-type sombre était le plus répandu et associé à un mandat politique plus long, bien que moins de succès législatif.

Dans un article distinct de 2019, “La triade de la personnalité entre la lumière et l’obscurité : contraste entre deux profils très différents de la nature humaine”, Kaufman, Yaden, Hyde et Tsukayama ont écrit que les personnalités sombres ne sont “pas associées à des résultats psychosociaux exclusivement négatifs et transgressifs” et peut, au contraire, « être considérée comme adaptative ».

Ceux qui avaient les caractéristiques personnelles les plus rébarbatives “ont montré des corrélations positives avec une variété de variables qui pourraient faciliter ses objectifs plus liés à l’agent” et ils “étaient positivement corrélés avec le jugement moral utilitaire et la créativité, la bravoure et le leadership, ainsi que l’affirmation de soi, en plus aux motivations du pouvoir, de la réussite et de l’auto-amélioration.

En revanche, des dispositions plus ensoleillées et coopératives étaient « corrélées avec une plus grande ‘formation de réaction’, qui se composait des éléments suivants : ‘Si quelqu’un m’a agressé et a volé mon argent, je préfère qu’il soit aidé que puni’ et ‘Je trouve souvent moi-même étant très gentil avec les gens contre lesquels je devrais être en colère. Bien qu’avoir une telle « bienveillance » même pour ses ennemis soit propice à son propre bien-être, ces attitudes » pourraient potentiellement rendre ces personnes « plus ouvertes à l’exploitation et à la manipulation émotionnelle ».

En mars 2022, Richard Pildes, professeur de droit à NYU, a averti dans «Political Fragmentation in Democracies of the West» que

Le déclin du gouvernement efficace dans la plupart des démocraties occidentales pose l’un des plus grands défis auxquels la démocratie est actuellement confrontée. L’importance d’un gouvernement efficace reçoit trop peu d’attention dans la théorie démocratique et juridique, mais l’incapacité à assurer un gouvernement efficace peut conduire les citoyens à l’aliénation, à la méfiance et au retrait de la participation, et pire encore, à approuver des dirigeants autoritaires qui promettent de réduire les dysfonctionnements de gouvernements démocratiques.

Pour le Parti républicain, l’autonomisation du Freedom Caucus fera face à son premier test majeur de viabilité plus tard ce mois-ci. Selon Janet Yellen, secrétaire au Trésor, les États-Unis atteindront le 19 janvier le plafond légal de la dette de 31,4 billions de dollars. Le Trésor, a-t-elle poursuivi, serait alors contraint d’adopter des procédures strictes de gestion de trésorerie qui pourraient reporter le défaut jusqu’en juin.

À l’heure actuelle, les républicains de la Chambre, sous la pression du Freedom Caucus, exigent qu’une législation augmentant le plafond de la dette s’accompagne de fortes réductions des dépenses. Cela les met en désaccord avec l’administration Biden et de nombreux membres de la majorité démocrate au Sénat, ce qui soulève la possibilité d’une fermeture du gouvernement.