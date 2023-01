Avis | Pourquoi les politiciens républicains détestent toujours l’assurance-maladie

Mais où est cette détermination à sabrer des programmes qui sont cruciaux pour bien plus de 100 millions Les Américains viennent de? Ces programmes sont, après tout, extrêmement populaires, même parmi les électeurs républicains.

Il est vrai que les républicains auto-identifiés disent qu’ils sont farouchement opposés au « socialisme ». Mais lorsqu’un sondage Economist/YouGov leur a demandé quels programmes ils considéraient comme socialistes, aucun des articles les plus coûteux n’a été retenu. Sécurité sociale? Pas le socialisme. Medicare – qui est, soit dit en passant, un programme national d’assurance maladie à payeur unique, qu’on nous dit souvent que les Américains n’accepteraient jamais – n’est pas non plus du socialisme.

Malheureusement, ce sondage n’a pas posé de questions sur Medicaid, un programme destiné aux Américains à faible revenu que de nombreux républicains considèrent comme une forme de « bien-être ». Même ainsi, une enquête de la Kaiser Family Foundation a révélé que beaucoup plus de républicains approuvaient Medicaid que de désapprobation.

Une des raisons pour lesquelles même les républicains soutiennent les grands programmes sociaux peut être que le soutien du GOP provient de manière disproportionnée des électeurs plus âgés – et la plupart des dépenses sociales américaines vont aux personnes âgées. C’est évidemment vrai pour la sécurité sociale et l’assurance-maladie, qui entrent en jeu principalement lorsque vous atteignez un âge minimum. Mais c’est même vrai pour Medicaid : la plupart des bénéficiaires de Medicaid sont relativement jeunes, mais près des deux tiers des dépenses vont aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dont beaucoup dans des maisons de retraite.

L’attitude de la base républicaine semble donc être que le grand gouvernement est mauvais – mais quand nous en venons aux détails, ne vous coupez pas, ne me coupez pas, coupez cet homme derrière l’arbre. Ce qui signifie que les priorités de la nouvelle majorité à la Chambre sont totalement en décalage avec celles de ses propres électeurs, sans parler de celles de l’électorat dans son ensemble.