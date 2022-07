Avis | Pourquoi les marchés ont ignoré les mauvaises nouvelles sur l’inflation

Il existe un tas d’autres facteurs qui devraient freiner l’inflation mais qui ne sont pas encore reflétés dans les rapports gouvernementaux. Les estimations officielles des coûts du logement ont tendance à être bien en retard par rapport aux loyers annoncés, de sorte qu’elles ne captent que maintenant la forte augmentation de 2021 et ne refléteront pas la modération des loyers pendant un certain temps. Les frais d’expédition sont en baisse et, en général, les problèmes de chaîne d’approvisionnement semblent s’atténuer.

Nous devrions donc obtenir un certain soulagement de l’inflation à court terme, à partir plus ou moins maintenant. Et il y a deux grandes raisons de s’attendre à ce que le ralentissement de l’inflation à venir persiste.

Tout d’abord, alors que nous continuons d’entendre des avertissements inquiétants concernant une spirale salaires-prix, c’est difficile à gérer si, eh bien, les salaires refusent de monter en flèche. Et le taux de croissance des salaires moyens a en fait été ralentissement, d’environ 6 % au début de cette année à environ 4 % aujourd’hui. C’est encore un peu trop élevé pour être cohérent avec l’objectif de 2% d’inflation de la Fed, mais pas beaucoup.

Deuxièmement, alors que la Fed essaie de lutter contre l’inflation en augmentant les taux d’intérêt, nous ne devrions pas nous attendre à voir beaucoup, voire aucun, récompenser cet effort pour l’instant. Les taux d’intérêt à long terme, qui comptent pour l’économie réelle et reflètent à la fois la politique actuelle de la Fed et les attentes concernant la politique future, n’ont vraiment décollé qu’en mars. Et personne, mais personne, n’aurait dû croire que cette hausse des taux aurait un effet notable sur l’inflation en à peine trois ou quatre mois.

Autrement dit, si le changement de politique de la Fed doit faire baisser l’inflation, tout cela se produira à l’avenir. Les marchés pensent que la Fed va contenir l’inflation, et moi aussi ; mais le rapport sur les prix à la consommation de juin ne vous dit rien, dans un sens ou dans l’autre, quant à savoir si nous avons raison. C’est juste trop tôt.

Donc, le message que nous recevons des marchés – un message étayé par de nombreuses données qui n’ont pas encore été intégrées aux chiffres officiels des prix à la consommation – est de ne pas paniquer. L’inflation n’est pas, en fait, hors de contrôle, bien que la douleur que ressentent actuellement de nombreux consommateurs le soit.