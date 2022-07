Avis | Pourquoi les mamans ont-elles tendance à gérer l’horaire du ménage ?

Keith Gessen, un de mes amis et auteur de “Raising Raffi: The First Five Years”, a déclaré: “Pour la défense des papas, ils sont partout où elle les voit, au dépôt ou au ramassage. Et les papas d’une génération précédente auraient été au bureau. En ce sens, c’est la génération de transition. Vous faites le dépôt, mais vous ne pouvez pas faire de plans. Pour mémoire, Gessen a déclaré qu’il donnerait absolument son e-mail à une mère lors de l’interaction d’origine, mais que sa femme, mon amie Emily, gère la planification pour la famille. “Je suis mauvais en planification”, a-t-il déclaré. “Mais je suis prêt à admettre que cela pourrait être une situation d’impuissance apprise.”

Alors que certaines familles ne voient pas d’inconvénient à diviser le travail de cette manière normative, les mères contrôlant les horaires, d’autres couples hétérosexuels préféreraient rendre les horaires plus égalitaires. J’ai donc appelé Allison Daminger, professeure adjointe de sociologie à l’Université du Wisconsin à Madison, qui étudie comment les couples divisent le travail, pour voir si elle avait des idées sur la façon de diviser ce travail.

Daminger a déclaré que l’horaire des enfants a tendance à être particulièrement difficile à égaliser dans les couples hétérosexuels, car les réseaux sociaux des parents ont tendance à être très séparés par sexe, et il peut être difficile pour les pères d’entrer par effraction. (Elle travaille actuellement sur un projet de recherche avec des couples queer et dit qu’ils ont tendance à trouver que diviser ce travail est un peu moins lourd.) Elle a également dit que même lorsque les parents essaient d’encourager des parties ou des entités extérieures, comme les écoles et les cabinets de médecins, à appeler le père en premier, il peut y avoir de bons raison pour laquelle ils hésitent. Pour l’anecdote, Daminger a dit qu’elle avait entendu des employés de bureau qu’ils appelleraient le père, puis le père dira qu’il doit demander à la mère, et c’est tout simplement extrêmement inefficace et frustrant pour les personnes qui essaient de faire la planification. Dans ces cas : Rassemblez-vous, papas !

Ces mises en garde mises à part, Daminger a suggéré deux façons potentielles d’aider à diviser la planification. L’un est une adresse e-mail ou un calendrier familial partagé. Ce dernier est un outil que mon mari et moi utilisons – il est plus proactif que beaucoup de pères et a organisé de nombreuses rencontres, mais je fais toujours plus de la moitié de la programmation. L’autre consiste à diviser les tâches par zone. Par exemple : “Le partenaire A s’occupe des affaires scolaires et le partenaire B des activités parascolaires”, a suggéré Daminger. Ou le partenaire A s’occupe des rendez-vous chez le dentiste et le partenaire B s’occupe des rendez-vous chez le pédiatre. Cela pourrait aider à se spécialiser, car vous pourrez alors nouer des relations et apprendre toutes les informations périphériques dont vous pourriez avoir besoin, a déclaré Daminger – vous saurez combien de temps durent les rendez-vous chez le dentiste et comment votre enfant y répond, et vous êtes celui qui toujours interagit avec le personnel.

Dans le cas particulier de Sonya Bonczek et des e-mails de la fête, Daminger s’est demandé si la situation aurait tourné différemment si le mari de Bonczek avait demandé leurs informations aux autres pères – peut-être qu’ils se seraient sentis plus à l’aise de les partager avec un autre frère, même si c’est toujours possible ils auraient simplement transmis le courriel à leurs femmes de toute façon.

Pour sa part, Bonczek est contente d’avoir entamé une conversation. “C’est juste bon de s’arrêter et d’y penser”, a-t-elle déclaré. Cela l’a amenée à réfléchir à la division du travail domestique dans sa propre famille, ce qui est à peu près tout ce que chacun d’entre nous peut faire au jour le jour, alors que nous nous débrouillons dans nos routines surchargées et faisons de notre mieux pour tout intégrer sans avoir encore un tiff sur qui n’a pas nettoyé la cuisine après le petit déjeuner.