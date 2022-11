Avis | Pourquoi les fans de Disney ont célébré le licenciement de Bob Chapek

Pire était la façon dont M. Chapek traitait les «membres de la distribution», comme les employés du parc Disney sont connus. Les personnes qui vous accueillent à l’entrée du parc, vous servent à manger et vous font monter et descendre des manèges en toute sécurité ont une énorme influence sur la qualité de votre visite. J’ai parlé à de nombreux membres de la distribution, des jeunes aux adultes plus âgés, des raisons pour lesquelles ils sont prêts à porter des costumes en polyester dans la chaleur estivale de la Floride pour des salaires relativement bas. À une personne, ils disent quelque chose comme : “Je veux rendre les gens heureux, et Disney est le meilleur endroit pour le faire.”

C’était donc décourageant quand, en septembre 2020, M. Chapek a annoncé que l’entreprise licenciait 28 000 travailleurs, pour la plupart des membres de la distribution. Alors que de nombreuses autres entreprises licenciaient des travailleurs pendant cette période, M. Chapek engageait également Disney à dépenser des milliards pour accélérer la production de contenu pour son service de streaming Disney +. Comme nous l’avons vu, M. Chapek considérait les revenus et les soins de santé de milliers de personnes – les personnes qui font la magie – comme moins importantes qu’une autre saison de “The Mandalorian”. De nombreux membres de la distribution ont décidé de ne pas retourner dans les parcs Disney lors de leur réouverture.

M. Chapek a également décidé que Disney pourrait facturer un accès plus rapide à ses lignes de parcs à thème, remplaçant le système de réservation de manèges FastPass gratuit des parcs par un processus compliqué à deux niveaux dans lequel l’accès aux manèges les plus populaires coûte jusqu’à 29 $ par personne, par journée. Et pour un accès plus rapide à l’un ou aux deux manèges les plus populaires de chaque parc, les clients devront payer des frais supplémentaires allant jusqu’à 25 $ par personne, par trajet et par jour. Pour une famille de quatre personnes, cela pourrait ajouter plus de 200 $ par jour. Les fans étaient incrédules.

Il y avait plus. Pendant la pandémie, Disney a mis en place un système de réservation obligatoire pour visiter ses parcs, où les clients doivent spécifier à l’avance le parc qu’ils visiteront chaque jour de leur voyage.

Les restrictions de Covid appartiennent pour la plupart au passé, mais Disney impose toujours ces réservations. En tant qu’auteur de plusieurs guides Disney non officiels et propriétaire d’un site Web de planification Disney non officiel, je sais par des dizaines d’invités que le système de réservation n’ajoute que plus de stress et de confusion à un processus souvent déjà difficile. Josh D’Amaro, un dirigeant de Disney, a déclaré que le système de réservation permettait à Disney de répartir la main-d’œuvre plus efficacement.

M. Iger n’est pas parfait – il a approuvé M. Chapek comme son successeur, après tout – mais il y a une raison pour laquelle un cadre supérieur de Disney a résumé le retour de M. Iger avec les mots “Papa est de retour!”

M. Iger serait déjà en train d’examiner le système de réservation et s’alarme des augmentations de prix instaurées par son prédécesseur. Pour améliorer davantage la relation avec notre communauté, M. Iger devrait expliquer comment Disney va utiliser les revenus des programmes de recharge pour améliorer l’expérience client.