Avis | Pourquoi les étrangers sont bons pour nous

À certains égards, notre récente aversion pour les étrangers est un sous-produit de l’évolution technologique. Bien sûr, les journaux et les magazines, les lecteurs de cassettes et les téléviseurs étaient tous des distractions potentielles, mais aucun d’entre eux ne s’est complètement normalisé en ignorant les autres comme le font les smartphones. Les sites de commerce électronique et les applications tierces de livraison de restaurants nous incitent à ne pas entrer dans des magasins et des restaurants remplis d’étrangers. Certaines technologies numériques vont plus loin, comme la fonction Uber qui vous permet de désactiver de manière préventive la tentative de conversation amicale d’un conducteur.

Puis vint la pandémie, et soudain, chaque rencontre physique avec un étranger comportait un potentiel de mort. On nous a ordonné de rester à la maison, d’éviter les espaces publics et de parler uniquement dans nos bulles de confiance. Nous avons cherché refuge dans la distance que la technologie numérique nous permettait, en regardant des films, en assistant à des cours d’exercices et en ayant des réunions sans entrer dans un théâtre, une salle de sport ou un bureau. Plus longtemps nous nous cachions à l’intérieur, moins nous rencontrions d’étrangers. Notre monde est devenu introverti et méfiant, nos peurs exacerbées par les dernières nouvelles sur les nouvelles variantes et la hausse des taux de criminalité sans précédent depuis des décennies. « Danger de l’étranger », ce slogan discrédité du passé des enlèvements de cartons de lait / camionnettes banalisées, semblait revenir dans notre présent.

Les étrangers sont intimidants pour une raison. Même lorsqu’ils ne sont pas physiquement menaçants, ils peuvent nous mettre mal à l’aise, habiter des silences gênants. La technologie numérique promet de combler ces silences avec plus de matériel et de logiciels pour nous isoler de ceux que nous ne connaissons pas, comme le distributeur automatique de robo-barista qui a ouvert près de chez moi l’année dernière, qui sert des lattes à travers une petite fenêtre avec à peine une syllabe de chit ou discuter.

Mais un avenir où le café sera servi par des robots n’est pas une amélioration par rapport au café. Il ignore un objectif central du café de quartier, un lieu de boissons chaudes et interaction humaine.

Au terrain de jeu, j’ai levé les yeux de mon téléphone et j’ai vu mon fils et l’autre garçon jacasser comme s’ils se connaissaient depuis des années. L’autre père leva les yeux aussi et sembla sincèrement surpris de cette relation instantanée. Il s’est approché, s’est agenouillé et a demandé à son fils avec qui il jouait.

« Je ne connais pas son nom », a déclaré le garçon, alors que ses petits doigts agrippaient l’une des figurines Lego de mon fils, « mais c’est mon ami. »