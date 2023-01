Avis | Pourquoi les documents marqués secrets continuent-ils d’apparaître dans des endroits étranges ?

Pour ne pas être en reste en se mettant à la disposition des journalistes exigeant plus de transparence, Lyndon Johnson a soulevé sa chemise pour montrer la cicatrice sur son ventre d’une opération de la vésicule biliaire. Mais dans les coulisses, il méprisait la loi sur la liberté d’information et l’a discrètement sabotée.

Le secret a un pouvoir qui lui est propre. Il permet aux responsables de l’exécutif de classer et ainsi de dissimuler non seulement des informations dangereuses susceptibles de menacer la sécurité nationale, mais également de nombreuses choses qu’ils préfèrent simplement cacher au public, notamment le cynisme de l’élite, l’incompétence managériale ou l’insubordination militaire. Ce complexe du secret national serait mieux décrit comme un foncé état – une grande partie nous a été cachée, même des décennies après les faits, et utilisée pour dissimuler trop de choses honteuses de notre histoire, y compris la surveillance illégale, l’expérimentation radioactive sur les enfants et les personnes âgées, et toute une série de guerres non déclarées.

Même Richard Nixon était d’accord sur la nécessité de « lever le voile du secret qui enveloppe désormais trop de documents écrits par des employés de l’establishment fédéral ». Mais le décret qu’il a pris visait en réalité à consolider le contrôle de cet appareil au sein de la Maison Blanche, en réduisant le nombre de personnes autorisées à créer de nouveaux secrets, en limitant le nombre classé aux plus hauts niveaux et en déclassifiant “automatiquement” les secrets produits par les précédents. administratifs. Mais M. Nixon a pratiquement renoncé à essayer de contrôler l’inflation galopante dans le secret officiel et a eu du mal à trouver un nouveau terme pour distinguer les propres secrets du président. “N’utilisez plus jamais ‘top secret’ pour moi”, a-t-il dit à John Ehrlichman. “Je ne veux jamais voir ‘top secret’ dans ce [expletive] Bureau.”

Même les présidents crédités d’avoir véritablement tenté de réformer le système – Jimmy Carter, Bill Clinton et Barack Obama – ont présidé à une croissance phénoménale du nombre de nouveaux secrets créés chaque année. Cherchant une nouvelle façon de catégoriser les informations les plus sensibles, comme M. Nixon avant lui, M. Carter a essayé une nouvelle désignation : « royale ».

M. Trump a été le premier président après la Seconde Guerre mondiale à ne pas émettre de nouvelle ordonnance réglementant le système de confidentialité du gouvernement. Il est entré en fonction en protestant contre la surveillance profonde de l’État et du gouvernement, mais il a maintenu les politiques de confidentialité de M. Obama en place et a pris l’habitude de déchirer les papiers présidentiels en petits morceaux. M. Biden a promis “un réengagement envers les normes de transparence les plus élevées”. Mais son administration n’a pas accordé beaucoup plus de priorité à l’élaboration des politiques dans ce domaine que l’administration Trump. Après sa première année, les groupes de défense n’ont trouvé personne à la Maison Blanche qui travaillait même sur la question.

Les présidents veulent avoir leur gâteau et le manger aussi. Par le biais de décrets exécutifs, ils gèrent ce que le peuple américain apprend sur la «sécurité nationale», mais ils essaient également de donner l’impression d’être transparents et honnêtes, dignes de la confiance du public. Ils révèlent des informations – y compris des informations classifiées – pour détourner les problèmes à leur avantage, soit ouvertement, en utilisant la « chaire de l’intimidateur », soit secrètement, par le biais de fuites autorisées. Et ils combattent les tentatives du Congrès ou des tribunaux de freiner la surclassification.

La véritable réforme ne viendra pas du bricolage des règles et règlements que, maintes et maintes fois, les responsables ont trouvé des moyens d’enfreindre ou d’ignorer. Au lieu de cela, le Congrès doit utiliser le pouvoir des crédits pour faire de la transparence une priorité. La déclassification a reçu moins de 1 % du financement que la « sécurité de l’information ».