Avis | Pourquoi les démocrates n’écrasent-ils pas les républicains ?

“La polarisation de l’éducation n’est pas simplement un phénomène américain”, écrit Eric Levitz dans le New York Magazine, “c’est une caractéristique déterminante de la politique contemporaine dans presque toutes les démocraties occidentales”.

Au cours des dernières années, les démocrates ont déployé des efforts héroïques pour reconquérir les électeurs de la classe ouvrière et les électeurs blancs, noirs et hispaniques qui ont dérivé vers la droite. Le programme national de Joe Biden porte en grande partie sur cela : emplois dans les infrastructures, élargissement du crédit d’impôt pour enfants, augmentation des impôts sur les sociétés. Cette année, les démocrates ont nommé des candidats conçus pour plaire aux électeurs de la classe ouvrière, comme le sweat-shirt portant Fetterman en Pennsylvanie et Tim Ryan dans l’Ohio.

Cela ne semble pas fonctionner. Comme Ruy Teixeira, Karlyn Bowman et Nate Moore l’ont noté dans une enquête sur les données d’un sondage pour l’American Enterprise Institute le mois dernier, “l’écart entre les blancs non universitaires et universitaires continue de croître”. Les démocrates ont des raisons de s’inquiéter de perdre des électeurs hispaniques de la classe ouvrière dans des endroits comme le Nevada. “Si les démocrates ne peuvent pas gagner au Nevada”, a déclaré un sondeur démocrate à Politico, “nous pouvons nous plaindre de la classe ouvrière blanche autant que vous voulez, mais nous sommes vraiment confrontés à un problème de classe ouvrière beaucoup plus large.” Même les électeurs noirs sans décret universitaire semblent s’éloigner des démocrates, dans une certaine mesure.

Les forêts ont été sacrifiées pour que les stratèges démocrates puissent écrire des rapports sur les raisons pour lesquelles ils perdent la classe ouvrière. Certains pensent que le ressentiment racial chasse la classe ouvrière blanche. Certains pensent que les démocrates passent trop de temps sur les questions culturelles progressistes et doivent se concentrer davantage sur l’économie du pain et du beurre.

Je dirais que ces analyses ne commencent pas à aborder l’ampleur du problème. L’Amérique s’est divisée en deux cultures différentes. Il est très difficile pour le parti basé dans une culture d’atteindre et de gagner des électeurs dans l’autre culture – ou même de comprendre ce que pensent les gens de l’autre culture.