Avis | Pourquoi les démocrates dépensent-ils des millions pour stimuler la frange d’extrême droite ?

Le mieux serait de trouver un équilibre entre ces deux approches : adopter une stratégie globale cohérente en attestant honnêtement de l’état du terrain républicain dans son ensemble, plutôt que de pointer du doigt quelques pommes pourries et de dépenser des millions de dollars pour les dynamiser.

À un certain niveau, les dirigeants démocrates comprennent déjà que l’empreinte de M. Trump sur le GOP représente un danger mortel pour le pays. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre, dit à son caucus la semaine dernière, “Les républicains ne sont pas capables de gouverner une démocratie.” C’est une affirmation puissante et honnête qui peut, avec des messages incessants, rappeler aux 81 millions d’électeurs qui ont voté pour Joe Biden pourquoi ils se sont rendus en nombre record. Étant donné que les démocrates ont déjà un message fort à l’approche des mi-mandats, il n’est pas nécessaire que le parti fasse des tours dans les primaires républicaines, et il y a certainement pas besoin de s’éloigner de thèmes sinistres comme la tentative de coup d’État de l’hiver dernier pour milquetoast, appels contre-productifs sur les problèmes de table de cuisine. (Avez-vous remarqué à quel point la plupart des Américains semblent mécontents de l’état de la table de la cuisine nationale ?)

Tout ce que les démocrates ont à faire, c’est de dire la vérité. Les candidats républicains couvrent toute la gamme des personnes qui ont participé à l’insurrection violente du 6 janvier 2021, à ceux qui l’ont soutenue de loin aux outsiders qui resteront les bras croisés et laisseront M. Trump prendre une autre course pour mettre fin à l’expérience américaine d’auto- gouvernement. Le vrai problème avec Mme Lake n’est pas qu’elle n’a pas de plan pour réduire les primes d’assurance ; c’est ce qu’elle représente : une attaque délibérée contre notre démocratie.

Qu’ils jouent un rôle dans la sélection de leurs adversaires ou non, les démocrates ont la chance, à une époque de grande inquiétude nationale, de se présenter contre un parti qui s’est réorganisé autour du mensonge, de la tricherie et de la corruption. Dans leur obéissance à M. Trump, les républicains ont offert aux démocrates le don inestimable de se battre sur les bases élevées de la vérité, de l’éthique et du fair-play.

Commencez à partir de là, et le reste se fera tout seul.