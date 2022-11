Avis | Pourquoi le retour de Donald Trump sur Twitter serait si dangereux

En termes simples, si vous êtes entouré de bois d’allumage sec, ajoutez un accélérateur et allumez une allumette, la conflagration est le résultat prévisible.

Le facteur le plus important pour comprendre pourquoi le retour possible de M. Trump sur Twitter est si dangereux concerne la similitude structurelle entre la plateforme Twitter et le contenu de la rhétorique de M. Trump. La limitation stricte de 280 caractères de Twitter, son hyper concentration sur ce qui se passe à un moment donné et sa facilité d’utilisation le distinguent des autres plateformes de médias sociaux qui permettent aux utilisateurs de partager publiquement leurs idées et leurs opinions.

Comme toutes les formes de communication, les caractéristiques déterminantes de Twitter créent des biais structurels inhérents. La plate-forme est bien adaptée pour communiquer largement et rapidement des messages simples. Mais les trois principaux biais structurels de Twitter – la simplicité, l’incivilité et l’impulsivité – en font une plate-forme moche pour s’engager dans une discussion réfléchie et soutenue sur des questions sérieuses liées à l’intérêt public.

Twitter participe et contribue également à l’écosystème de communication plus large des médias sociaux. Les plateformes de médias sociaux sont biaisées dans le sens de la division et du dogmatisme. La structure sous-jacente de ces plateformes invite et encourage généralement les utilisateurs à rechercher des personnes partageant les mêmes idées qui, à leur tour, deviennent encore plus convaincues de la « justesse » de leurs opinions. Étant donné qu’une grande partie de nos nouvelles et informations est filtrée par les médias sociaux, une grande partie de ce à quoi nous sommes exposés ne fait que confirmer ce que nous pensons déjà.

Mais il ne s’agit pas seulement de ce que nous pensons ; il s’agit aussi de ce que nous ressentons. Les plateformes de médias sociaux sont particulièrement aptes à mobiliser les émotions, en particulier les émotions négatives. À quand remonte la dernière fois que vous avez rencontré un centriste en colère et inflexible qui vous a agressivement demandé de voir les choses sous plusieurs angles ? Jamais. Fondamentalement, les médias sociaux nous radicalisent et nous poussent à être intolérants envers les autres dont les attitudes, les opinions et les points de vue diffèrent des nôtres.