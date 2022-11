Avis | Pourquoi le Qatar mérite d’accueillir la Coupe du monde, en fait

L’exploitation du football à des fins géopolitiques a sans aucun doute mis en péril l’intégrité du jeu. Mais ici aussi, on sent souvent qu’il y a un aveuglement volontaire à l’œuvre. Bien avant que les fonds souverains du Golfe ne redressent la fortune des clubs en difficulté, les meilleures ligues européennes étaient inondées d’injections de liquidités en provenance de Chine, de Russie et des États-Unis. Ce que les États du Golfe ont fait – le plus récemment avec l’achat de Newcastle United par l’Arabie saoudite l’année dernière – est d’intensifier la transformation du jeu en projets de prestige pour les propriétaires milliardaires qui ont mis des années à se préparer. Qu’il s’agisse des frais de transfert de joueurs astronomiques, des prix des billets prohibitifs ou des énormes coûts de licence payés par les diffuseurs qui sont ensuite répercutés sur les consommateurs, le football est devenu de plus en plus inaccessible à ses fans.

Ce qui nous ramène à l’événement principal. Alors que les fans d’Europe et d’Amérique du Nord pourraient trouver le voyage à Doha intimidant, cette Coupe du monde est sur le point d’être plus accessible à beaucoup d’autres : les habitants d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient n’auront pas à faire face à des vols transocéaniques coûteux ou à des visas intrusifs. conditions. En revanche, l’un des hôtes de la prochaine Coupe du monde, les États-Unis, avait jusqu’à récemment une «interdiction musulmane» qui aurait empêché les Iraniens de regarder leur équipe concourir. Jusqu’à 100 000 Iraniens prévoient de faire le court vol pour assister au tournoi de cette année. (Des informations troublantes selon lesquelles certains fans yéménites ont inexplicablement vu leur admission aux matchs révoquée ont cependant sapé l’un des points positifs de ce tournoi.)

L’importance de la première Coupe du monde arabe a été éclipsée par d’autres problèmes, dont beaucoup sont légitimes. La plus grande préoccupation concerne les droits des travailleurs migrants au Qatar. Les observateurs des droits de l’homme, les journalistes, les supporters et les joueurs se sont tous exprimés. Pendant près d’une décennie, l’Organisation internationale du travail a enquêté sur des allégations d’exploitation systémique et de travail forcé par le biais du système de parrainage « kafala », qui donne aux employeurs un contrôle quasi total sur leurs travailleurs migrants.

Mais une partie de ce discours joue sur les tropes orientalistes qui traitent le Qatar et d’autres pays du Golfe comme exceptionnels, plutôt que comme un lieu de plus dans un flux mondial de capitaux et de main-d’œuvre. Publiée en 2010, une critique des pratiques de travail du Qatar fait remonter le système de la kafala à « un sens de l’honneur trop développé ». D’autres décrivent le système de la kafala comme une excroissance naturelle de la culture arabe traditionnelle. En réalité, il s’agissait d’une invention coloniale britannique héritée par les États nouvellement indépendants dans les années 1970.

Alors que l’annonce de réformes majeures qui promettent de démanteler le système de la kafala a été encourageante, la question de l’application persistera longtemps après la fin de la Coupe du monde et les projecteurs mondiaux se seront tournés ailleurs. On espère que les futurs hôtes de la Coupe du monde – et leurs pratiques de travail – feront l’objet du même type d’examen.

À un certain niveau, la Coupe du monde du Qatar représente tout ce qui ne va pas dans les mégaévénements hypermarchandisés : cabinets de conseil mondiaux, sociétés multinationales, agences gouvernementales, la FIFA elle-même. Et pourtant, le tournoi de cette année montre également clairement que le jeu n’est plus le domaine exclusif des États européens et de leurs anciennes colonies d’Amérique latine.

Le football est une force culturelle pas comme les autres. Son histoire complexe a transcendé les frontières et conquis le cœur de millions de personnes au Moyen-Orient et au-delà. C’est quelque chose sur quoi projeter des espoirs et des peurs, des angoisses et des aspirations. Alors que les équipes représentant 32 nations entreront sur le terrain au cours du mois à venir, ces aspirations occuperont le devant de la scène.

Abdullah Al-Arian (@anhistorien) est professeur d’histoire à l’Université de Georgetown au Qatar et l’éditeur, plus récemment, de “Football in the Middle East: State, Society and the Beautiful Game”.

