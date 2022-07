Avis | Pourquoi le nouveau tiers d’Andrew Yang est voué à l’échec

Tout cela pour dire qu’aux États-Unis, un tiers qui réussit n’est pas nécessairement celui qui remporte le bureau national. Au lieu de cela, un tiers qui réussit est celui qui s’intègre ou intègre son programme dans l’un des deux principaux partis, soit en forçant des questions clés à l’ordre du jour, soit en révélant l’existence d’un nouvel électorat puissant.

Prenez la Free Soil Party.

Lors de l’élection présidentielle de 1848, après l’annexion du Texas, la guerre américano-mexicaine et le traité de Guadalupe Hidalgo, une coalition de politiciens anti-esclavagistes des partis démocrate, liberté et whig a formé le Free Soil Party pour s’opposer à l’expansion de l’esclavage dans les nouveaux territoires occidentaux. Lors de leur convention nationale à Buffalo, les Free Soilers ont résumé leur plate-forme avec le slogan “Libre sol, liberté d’expression, travail libre, hommes libres!”

Le Free Soil Party, note l’historien Frederick J. Blue dans “The Free Soilers: Third Party Politics, 1848-1854”, “a approuvé la réserve Wilmot en déclarant que le Congrès n’avait pas le pouvoir d’étendre l’esclavage et devait en fait interdire son extension, revenant ainsi au principe de l’Ordonnance du Nord-Ouest de 1787. Il est du devoir du gouvernement fédéral, a déclaré sa plate-forme, “de se dégager de toute responsabilité quant à l’existence de l’esclavage partout où ce gouvernement possède le pouvoir constitutionnel de légiférer sur ce sujet et est donc responsable de son existence”.

C’était controversé, c’est un euphémisme. L’ensemble du système bipartite (le premier étant la compétition d’environ 30 ans entre les fédéralistes et les républicains de Jefferson) avait été construit pour éviter le conflit sur l’expansion de l’esclavage. Le Free Soil Party – qui, ironiquement, a nommé Martin Van Buren, l’architecte de ce système, à la présidence lors des élections de 1848 – s’est battu pour placer ce conflit au centre de la politique américaine.

C’est réussi. À bien des égards, l’émergence du Free Soil Party marque le début d’une politique anti-esclavagiste de masse aux États-Unis. Il a élu plusieurs membres au Congrès, a contribué à diviser le parti Whig selon des lignes de coupe et a poussé les démocrates «libres» anti-esclavagistes à abandonner leur parti. Les Free Soilers n’ont jamais élu de président, mais en quelques années seulement, ils ont transformé la politique des partis américains. Et lorsque le Parti Whig s’effondrera finalement sous le poids de ses propres contradictions, après la défaite du général Winfield Scott à l’élection présidentielle de 1852, le Free Soil Party deviendra, en 1854, le noyau du nouveau Parti républicain, qui réunira une coalition encore plus large. d’anciens whigs et d’anciens démocrates ainsi que des radicaux de Free Soil sous l’égide d’un parti anti-esclavagiste sectionnel.

Il existe quelques autres exemples de réussite de tiers. Le parti populiste n’a pas réussi à obtenir de hautes fonctions après avoir approuvé le candidat démocrate, William Jennings Bryan, à la présidence en 1896, mais a continué à façonner les deux décennies suivantes de la vie politique américaine. « Dans le sillage de la défaite du Parti populaire, une vague de réformes a rapidement balayé le pays », écrit l’historien Charles Postel dans « La vision populiste » : « Le populisme a donné une impulsion à ce processus de modernisation, avec nombre de leurs revendications -opté et remodelé par les démocrates et les républicains progressistes.