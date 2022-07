Avis | Pourquoi le logement est si cher – en particulier dans les États bleus

L’Amérique connaît une crise du logement – ​​ou, plus précisément, de multiples crises du logement. Une pénurie massive de logements dans les grandes villes a entraîné une flambée des loyers. Les personnes à revenu faible ou moyen se retrouvent exclues des endroits offrant le plus d’opportunités. L’itinérance est endémique dans les villes du pays. Les promoteurs sont souvent confrontés aux obstacles les plus importants pour construire dans les endroits où de nouveaux logements sont le plus nécessaires. Et les jeunes considèrent de plus en plus l’accession à la propriété, autrefois un élément vital du rêve américain, comme désespérément hors de portée.

Ces résultats n’étaient pas inévitables. De nombreux autres pays fournissent à leurs populations des logements de haute qualité à des prix inférieurs. Et les solutions ici sont incroyablement simples : construire plus de logements là où c’est nécessaire, construire des formes de logement moins chères, construire des logements à côté des transports en commun, fournir plus de bons de logement. Alors pourquoi n’agissons-nous pas en conséquence ?

