Avis | Pourquoi le droit fait-il souffrir les femmes qui font une fausse couche ?

Certains membres du mouvement anti-avortement insistent sur le fait que les médecins qui refusent de traiter ces femmes se trompent sur ce que disent les lois de leur État. “Dans la mesure où les médecins ou les avocats ne savent pas si les soins de santé nécessaires aux femmes sont interdits par les lois pro-vie, la faute incombe en grande partie aux militants pro-avortement, qui ont intentionnellement brouillé les eaux”, tweeté Alexandra DeSanctis Marr, rédactrice pour National Review et co-auteure de « Tearing Us Apart : How Abortion Harms Everything and Solves Nothing ».

Si tel était le cas, on pourrait penser que les opposants à l’avortement seraient impatients de voir leurs lois clarifiées. Après tout, la souffrance causée par des fausses couches mal gérées ne sert pas la cause de la vie fœtale. En fin de compte, cela nuira probablement au mouvement anti-avortement. En Irlande, c’est la mort de Savita Halappanavar, qui a développé une septicémie après s’être vu refuser une interruption de grossesse alors qu’elle faisait une fausse couche, qui a stimulé le succès de la campagne pour la légalisation de l’avortement. La prévention de ces décès devrait être une priorité aussi urgente pour ceux qui s’opposent à l’avortement légal que pour ceux qui le défendent.

Mais ce n’est pas le cas. La semaine dernière, l’administration Biden a publié des directives selon lesquelles, en vertu de la loi fédérale, les hôpitaux doivent proposer des avortements lorsqu’ils sont nécessaires pour stabiliser les patients souffrant d’urgences médicales, ou les transférer dans un hôpital qui le fera. Le Texas intente une action en justice pour empêcher l’entrée en vigueur de cette politique, affirmant qu’elle “transformerait toutes les salles d’urgence du pays en une clinique d’avortement sans rendez-vous”.

Le Parti républicain de l’Idaho a récemment changé sa plate-forme pour appeler à la criminalisation de tous les avortements sans exception. Selon un article de blog d’Idaho Reports, une émission de télévision sur les politiques publiques, certains délégués ont partagé leurs inquiétudes concernant les grossesses extra-utérines et ont proposé une exemption dans la plateforme lorsque la vie d’une femme est en « danger mortel ». La proposition d’exemption a été rejetée, 412-164.