Avis | Pourquoi l’Amérique est-elle tombée si durement pour Harry et Meghan ?

C’est parce qu’ils parlent notre langue. Ce n’est pas une question d’accent mais de mode. Harry et Meghan apprécient le partage sur la lèvre supérieure raide. Plutôt que de rester maman, ils insistent pour parler et s’exprimer – et dire leur propre vérité, par opposition à l’exploit plus rigoureux de parler les vérité. Quand ils parlent, c’est dans le langage soigné, massé et méditatif des soins personnels et du commerce motivé par une cause. Des mots comme « conscient », « consentement » et « objectif » sortent de leur langue dans un discours apaisant. Ils se sont créé une « sphère de sécurité ». C’est une “nouvelle voie que nous essayions de tracer”. Leur travail porte sur les « activations créatives » et la « construction d’une communauté ».

Tout est fait avec intention. “Nous avons été très soucieux de protéger nos enfants du mieux que nous pouvions et de comprendre le rôle qu’ils jouent dans cette famille vraiment historique”, explique Meghan dans le documentaire. Parce que le palais ne les protégerait pas, ils doivent se protéger eux-mêmes. Une fois qu’ils ont été victimes; maintenant ce sont des survivants.

C’est parce que ce sont des célébrités à l’américaine. Harry et Meghan ont surpassé les collaborations de la princesse Diana avec la presse en prenant le contrôle total. Ce sont nos premiers membres de la famille royale de la télé-réalité. Et en Amérique, bien qu’il soit mal pour quelqu’un d’autre d’envahir votre vie privée, c’est parfaitement bien – même applaudi – d’exploiter la vôtre.

Les Sussex sont accessibles. Ils sont amusants ! Meghan n’est qu’une “maman qui travaille”. Harry est un papa millénaire fougueux. Ces célébrités, elles sont comme nous ! – peuvent tout nous dire sur eux via leur propre empire médiatique artisanal.

Vous pouvez les retrouver sur Instagram, où ils se sont d’abord retrouvés et où ils ont choisi d’annoncer leur indépendance (comme ils diraient, “prendre du recul plutôt que de se retirer”). Ils prennent des selfies, se filment sans cesse et au moins l’un d’entre eux a des opinions bien arrêtées sur les séquences iPhone portrait ou paysage. Le documentaire passe un épisode solide offrant un récit coup par coup – ou plutôt texte par texte – de toute leur cour. Ils nous donnent tellement d’informations privées, nous saturant des détails de chaque étreinte lumineuse, qu’ils nous privent essentiellement de vouloir ou d’avoir besoin d’obtenir quoi que ce soit de plus ailleurs.

Comme beaucoup de TikToker ou Substacker, Harry et Meghan aiment prendre en charge le récit. Ils ont fait leur documentaire, disent-ils, parce que, comme ils disent, on ne leur a jamais « demandé » leur histoire et ils n’ont pas été « autorisés » à la raconter. C’est si vous ne comptez pas la couverture flatteuse d’Oprah, People ou The Cut.

Mais même les lieux les plus conviviaux se sont arrêtés avant la version préférée du couple sur “La Petite Sirène”. Dans les yeux tweetés de Harry : Meghan “a sacrifié tout ce qu’elle savait, la liberté qu’elle avait, pour me rejoindre dans mon monde. Et puis, peu de temps après, j’ai fini par sacrifier tout ce que je savais pour la rejoindre dans son monde. Le prince Harry a indéniablement sacrifié sa famille et son droit d’aînesse. La plupart des gens, fans royaux ou non, auraient aimé que tout cela se déroule différemment.