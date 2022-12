Avis | Pourquoi l’Amérique devient dure sur le commerce

Une partie de la réponse est que les décideurs américains sont plus conscients que jamais des menaces que les régimes autocratiques peuvent faire peser sur les démocraties du monde. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a montré que les dictateurs recourent parfois à la force militaire même lorsque cela n’a pas de sens rationnel, et la tentative de Vladimir Poutine de punir l’Europe en coupant le flux de gaz naturel met en évidence le risque de chantage économique.

La Chine n’est pas la Russie, mais c’est aussi une autocratie (et semble devenir de plus en plus autocratique avec le temps). Et l’administration Biden tente de limiter la capacité de la Chine à faire du mal, avec un accent particulier sur les semi-conducteurs, qui jouent un rôle si central dans le monde moderne.

D’un côté, l’Amérique subventionne désormais la production nationale de semi-conducteurs, dans le but de réduire la dépendance à l’égard de la Chine parmi d’autres fournisseurs. Plus radicalement encore, les États-Unis ont imposé de nouvelles règles destinées à limiter l’accès de la Chine à la technologie avancée des semi-conducteurs, c’est-à-dire que nous cherchons délibérément à entraver la capacité technologique chinoise. C’est assez draconien; vous pouvez voir pourquoi je suis un peu nerveux.

Le fait est qu’il est facile d’imaginer que la Chine fasse appel à l’OMC, arguant que ces actions violent les règles du commerce international. Mais les États-Unis ont signalé à l’avance qu’ils s’en fichaient — qu’ils considéraient que ces politiques ne relevaient pas de la compétence de l’OMC.

Mais attendez, il y a plus. La plus grande réalisation politique de l’administration Biden à ce jour est la promulgation de la loi sur la réduction de l’inflation, qui, malgré son nom, concerne en grande partie la lutte contre le changement climatique. Il le fait principalement en subventionnant l’énergie propre, ce qui est très bien. Mais les subventions ont un fort aspect nationaliste – par exemple, les crédits d’impôt pour les voitures électriques sont limités aux véhicules assemblés en Amérique du Nord.

Presque sûrement, ce nationalisme économique – qui permet aux militants du climat de pointer du doigt tous les emplois créés par les subventions aux énergies vertes – a été essentiel pour faire adopter le projet de loi. Mais viole-t-il les règles commerciales? Je ne sais pas comment l’administration Biden défendra la politique si elle est contestée, mais elle pourrait dire que la protection de l’environnement est une question de sécurité nationale.

Cela pourrait également être la défense offerte pour un accord proposé entre les États-Unis et l’Europe visant à imposer des « tarifs basés sur le climat » sur l’acier chinois.