Avis | Pourquoi la visite de Pelosi à Taïwan est totalement imprudente

Il y a des moments dans les relations internationales où vous devez garder les yeux sur le prix. Aujourd’hui, ce prix est clair comme de l’eau de roche : nous devons veiller à ce que l’Ukraine soit capable, au minimum, d’atténuer — et, au maximum, d’inverser — l’invasion non provoquée de Vladimir Poutine, qui, si elle réussit, constituera une menace directe pour la stabilité de l’ensemble Union européenne.

Pour aider à créer la plus grande possibilité que l’Ukraine annule l’invasion de Poutine, Biden et son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan ont tenu une série de réunions très difficiles avec les dirigeants chinois, implorant Pékin de ne pas entrer dans le conflit ukrainien en fournissant une assistance militaire à la Russie – et particulièrement maintenant, quand l’arsenal de Poutine a été diminué par cinq mois de guerre acharnée.

Biden, selon un haut responsable américain, a personnellement déclaré au président Xi Jinping que si la Chine entrait en guerre en Ukraine aux côtés de la Russie, Pékin risquerait d’accéder à ses deux marchés d’exportation les plus importants – les États-Unis et l’Union européenne. (La Chine est l’un des meilleurs pays au monde pour la fabrication de drones, qui sont précisément ce dont les troupes de Poutine ont le plus besoin en ce moment.)

Selon toutes indications, des responsables américains me disent que la Chine a réagi en ne fournissant pas d’aide militaire à Poutine – à un moment où les États-Unis et l’OTAN ont fourni à l’Ukraine un nombre important d’armes avancées et de soutien en matière de renseignement qui ont causé de graves dommages à l’armée russe, L’allié ostensible de la Chine.