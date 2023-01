Avis | Pourquoi la science anti-âge est si séduisante

Les chercheurs sur la longévité vous diraient que le vieillissement lui-même est une maladie que nous pouvons comprendre et traiter, le cancer, les maladies cardiaques et la démence n’en étant que les symptômes. Ils vous diraient que la première personne à vivre jusqu’à 150 ans est déjà née. D’une certaine manière, cela semble absurde, le rêve des milliardaires de la biotechnologie, alimenté par le déni, la peur de la mort et l’illusion du contrôle. Mais d’un autre côté, il y a de la vraie science ici. Alors je me suis laissé imaginer. Peut-être qu’il arrivera finalement à ce diplôme d’études secondaires.

Le simple fait de pouvoir divertir cette réalité, et plus encore de penser qu’elle est en aucune façon sous notre contrôle, est un privilège ‌ – tout comme le choix de fonder une famille après mon ‌‌40e anniversaire. Les plus riches d’entre nous vivent en moyenne près de 10 ans sans incapacité de plus que les plus pauvres. Au fur et à mesure que les données de la science anti-âge deviennent plus solides et exploitables, cette différence est susceptible de s’approfondir encore plus.

À l’hôpital, nous le voyons de première main. J’ai récemment soigné un fumeur et buveur de longue date de 50 ans sous dialyse qui s’est effondré dans sa baignoire à la maison et y a attendu un jour ou plus avant que quelqu’un l’entende appeler à l’aide. Alors que nous nous tenions devant sa chambre à l’hôpital, son infirmière et moi avons pris note de son âge – quelques années de moins que l’infirmière, pas même 10 ans de plus que moi. “Un vieux de 50 ans”, a commenté son infirmière, en sténographie pour décrire un corps puni par la maladie, par des décennies de stress chronique, par des facteurs qui sont sous notre contrôle et hors de notre contrôle.

Si vous pouviez mesurer l’âge physiologique plutôt que chronologique de mon patient, que trouveriez-vous ? Nous parlons de mesurer la fragilité ‌ – faiblesse et fatigue et diminution de la résilience physiologique. C’est probablement plus significatif que l’âge chronologique lorsqu’il s’agit de prendre des décisions médicales sur les interventions qu’un patient peut supporter, mais la métrique est trouble‌‌ et sans étalon-or.

À la pointe de la science de la longévité, certaines entreprises proposent une réponse plus simple. Piquez votre doigt et envoyez quelques gouttes de sang, et en retour vous recevrez un rapport qui offre sa propre estimation de votre âge génétique, basée sur les impuretés de votre ADN et la longueur de vos télomères ‌‌ — la protection à la fin de notre ADN qui se raccourcit et s’effiloche avec le temps. Peut-être que cette valeur est significative, mais il n’est pas tout à fait clair qu’avoir un âge génétique plus jeune que l’âge chronologique confère une vie plus longue ou meilleure.

Mais c’est possible. Et donc il y a une partie de moi qui est tentée d’envoyer mon propre sang, mais je ne suis pas sûr de vouloir les informations que je recevrais en retour. Cela m’inquiéterait peut-être; peut-être que cela m’offrirait une fausse assurance. Quoi qu’il en soit, alors que je fais le tour de mes patients dans l’unité de soins intensifs et que je ressens les remous occasionnels du bébé qui grandit en moi, je suis conscient que même si nous pouvons ralentir l’horloge, il n’y a jamais assez de temps.

Il y a quelques mois, je me suis retrouvée paniquée à propos d’un grain de beauté dans le dos, convaincue que j’avais développé un mélanome. Ce n’est pas une peur invraisemblable – nous voyons des histoires commencer ainsi tout le temps dans l’unité de soins intensifs. Je pouvais imaginer la présentation de la patiente : une femme de 41 ans sans antécédent médical significatif, enceinte de six mois lorsqu’on lui a diagnostiqué un mélanome métastatique. Je me suis fixé un rendez-vous urgent avec un dermatologue, qui a jeté un coup d’œil à mon dos et m’a annoncé que je n’avais aucune raison de m’inquiéter. Il s’agissait de simples “taches de vieillesse”. Pendant un instant, j’ai été pris de court. les taches de vieillesse? Mais je suis