Avis | Pourquoi la Russie croit qu’elle ne peut pas perdre la guerre en Ukraine

Sergey Karaganov est un éminent politologue russe que je connais depuis près de 20 ans pour couvrir la Russie et que j’ai interviewé à plusieurs reprises comme une fenêtre sur la pensée du Kremlin. Directeur académique de la faculté d’économie mondiale et des affaires internationales de l’École supérieure d’économie de Moscou et président honoraire du premier groupe de réflexion non gouvernemental de Russie, M. Karaganov a mis en garde pendant des années contre un conflit potentiel en Ukraine concernant l’élargissement de l’OTAN. Depuis le début de la brutale invasion russe de l’Ukraine en février, il a écrit des articles et donné des interviews en faveur du président Vladimir Poutine. Je l’ai donc interviewé pour mieux comprendre les objectifs de M. Poutine dans le conflit. L’Ukraine continue de souffrir, et ceux qui espèrent soutenir l’Ukraine doivent comprendre ces objectifs alors qu’elle tente de faire face à l’agression russe.

Cette interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Dans vos articles et interviews, vous avez dit, comme l’a fait le président Poutine, que la guerre contre l’Ukraine est existentielle pour la Russie. Pourquoi? En février 2022, il n’était plus question d’une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, l’Ukraine ne faisait courir aucun risque économique à la Russie, les États-Unis étaient beaucoup plus préoccupés par la Chine et le Moyen-Orient que par la Russie. Où était la menace existentielle qui nécessitait une invasion totale ?

Lorsque le conflit militaire a éclaté, nous avons vu à quel point l’implication de l’Ukraine dans l’OTAN était profonde — beaucoup d’armes, de formation. L’Ukraine était en train de devenir un fer de lance visant le cœur de la Russie. Nous avons également vu que l’Occident s’effondrait en termes économiques, moraux, politiques. Cette baisse a été particulièrement douloureuse après son apogée dans les années 1990. Les problèmes en Occident et dans le monde n’ont pas été résolus. C’était une situation classique d’avant-guerre. La belligérance contre la Russie s’est rapidement accrue depuis la fin des années 2000. Le conflit était perçu comme de plus en plus imminent. Alors, probablement, Moscou a décidé d’anticiper et de dicter les termes du conflit.