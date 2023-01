Avis | Pourquoi la frange la plus marginale du GOP a maintenant autant de pouvoir sur le parti

Pour la première fois en près d’un siècle, nous avons assisté au spectacle époustouflant d’un parti républicain tellement fracturé qu’il a lutté lors de plusieurs tours de scrutin pour choisir un président de la Chambre. Ce drame de Washington reflète des forces structurelles plus importantes qui modifient la démocratie américaine.

Les révolutions des communications et de la technologie ont transformé notre démocratie de manière plus profonde que les problèmes plus familiers de désinformation, de discours de haine et autres. Ils ont permis aux membres individuels du Congrès de fonctionner, voire de prospérer, en tant qu’agents libres. Ils ont aplati l’autorité institutionnelle, y compris celle des partis politiques et de leurs dirigeants. Ils ont permis aux individus et aux groupes de mobiliser et de soutenir plus facilement l’opposition à l’action du gouvernement et ont contribué à alimenter d’intenses conflits entre factions au sein des partis que la direction a plus de mal à contrôler que par le passé.

Grâce à la télévision par câble et aux médias sociaux, même les politiciens dans leurs premières années au pouvoir peuvent cultiver une audience nationale. Lorsque la représentante Alexandria Ocasio-Cortez est entrée au Congrès, elle comptait déjà neuf millions d’abonnés sur les principales plateformes de médias sociaux, plus de quatre fois le nombre de la présidente Nancy Pelosi et un ordre de grandeur de plus que tout autre démocrate à la Chambre. Reconnaissant le pouvoir des médias sociaux, le représentant Matt Gaetz, républicain de Floride et provocateur dans l’opposition à la candidature de Kevin McCarthy à la présidence, a déclaré qu’il voulait être l’AOC de la droite.

Internet a également généré une explosion de dons de petits donateurs, ce qui permet aux politiciens de collecter de grosses sommes d’argent sans dépendre des fonds des partis ou des grands donateurs.