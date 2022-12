Avis | Pourquoi Jésus aimait l’amitié

“Le pouvoir ne peut pas générer l’amour”, m’a dit le pasteur Dudley. “Le pouvoir peut générer l’obéissance, la peur, la crainte, la soumission réticente – mais pas l’amour. Le Dieu qui vient à nous en Jésus ne veut pas de soumission réticente ; il veut que nous l’aimions et soyons aimés de lui. Il veut des relations, y compris de l’amitié, et il est donc venu dans la vulnérabilité, pas au pouvoir.

Le concept d’un Dieu vulnérable, doux et humble de cœur, était presque insondable pour beaucoup à l’époque, et pour beaucoup de gens, il l’est toujours. Mais un Dieu vulnérable est une partie essentielle de l’histoire chrétienne. Nous le voyons dans la vie de Jésus, de sa naissance dans une crèche à ses pleurs sur la mort de son ami Lazare jusqu’à l’angoisse dans le jardin de Gethsémané, où il a été trahi la veille de sa crucifixion. Jésus était accompagné de trois de ses amis les plus proches – Pierre, Jean et Jacques – à qui il a demandé de rester éveillé et de prier avec lui. (Ils ont échoué, Jésus les trouvant endormis, « épuisés de chagrin ».)

Renée Notkin, co-pasteur de Union Church à Seattle, en expliquant les versets d’amitié dans Jean, m’a dit que les paroles de Jésus « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » sont essentielles pour comprendre ce que Jésus voulait dire. Entre autres choses, une bonne compréhension de l’amitié change radicalement notre perspective sur la façon dont nous devons vivre en communauté.

« Notre témoignage n’est pas la bonne doctrine ; c’est notre orientation relationnelle », m’a dit le pasteur Notkin. “En tant qu’amis de Jésus, nous nous aimons les uns les autres – et cela inclut les personnes différentes de nous. En fait, personne ne peut être un ‘autre’, parce qu’en Christ nous appartenons les uns aux autres. Nous sommes appelés à nous aimer, à nous honorer, à nous accueillir, à nous encourager et à porter les fardeaux les uns des autres. “Au lieu d’être des gens qui puent le jugement et la critique”, m’a-t-elle dit, “nous devons être un parfum de bénédiction, d’espoir, de joie, de paix et d’amour.”

John Swinton oppose l’amitié telle qu’elle est comprise dans la société occidentale contemporaine à ce que Jésus avait à l’esprit : “L’amitié modelée par Jésus est pour ‘l’étranger’, le marginalisé socialement, le stigmatisé, le paria, la prostituée, le pécheur.”

« Si l’Église prétend être la communauté des amis de Jésus, ajoute-t-il, elle devoir s’engager dans des amitiés à l’image du Christ envers tout personnes, en particulier celles qui ont été et sont marginalisées. Le don de l’amitié montre et rappelle aux gens qu’ils sont des individus appréciés et précieux. C’est un cadeau que l’église doit offrir à tous.

Le théologien Curtis Chang m’a dit que dans la vie des chrétiens, l’amitié avec Jésus ne remplace pas l’appel à lui obéir ou à son autorité. M. Chang l’a comparée à une relation employeur-employé qui est passée à un niveau plus profond de confiance et de partage des connaissances. Dans cette lecture, nous devons toujours nous soumettre à l’autorité de notre employeur, mais la relation s’est élargie pour inclure bien plus que cela. Jésus ne renonce pas à son rôle de Seigneur et de maître ; il y a ajouté de nouvelles dimensions.