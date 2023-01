Avis | Pourquoi je suis venu en Amérique pour échouer

L’État roumain a tout fait – de la répression et de la surveillance aux passages à tabac de la police et aux fenêtres brisées au milieu de la nuit – au nom de la classe ouvrière. Le régime s’appelait « la dictature du prolétariat », mais cela devait être une erreur grammaticale : c’était de toute évidence une dictature plus de le prolétariat. Les ouvriers étaient maintenus dans la misère, l’ignorance et la pauvreté. Ils ont été traités comme des bêtes de somme et on leur a dit qu’ils avaient de la chance, que sous le capitalisme, leur vie serait bien pire. À l’école, de nombreux sujets étaient abordés, mais la discipline la plus enseignée était l’art de la dissonance cognitive : comment regarder tout cela et faire semblant de ne rien voir. Si vous maîtrisiez le métier, vous pourriez survivre, même si vous étiez sérieusement brisé à l’intérieur. J’ai vécu en “1984”, je le savais comme ma poche, bien avant que je découvre le livre.

Livres. J’ai mis du temps à les découvrir. Car s’il y avait une classe sociale encore plus mal lotie que la classe ouvrière dans l’utopie communiste, c’était la classe paysanne.

Je suis venu au monde dans une famille de paysans peu alphabétisés, et il n’y avait pas un seul livre dans la maison où j’ai grandi. Plus tard dans ma vie, je collectionnerai des livres de manière compulsive, des milliers d’entre eux, dans un effort impossible pour combler le vide obsédant de mon enfance et de mon adolescence sans livres. On pouvait en principe emprunter des livres à la bibliothèque du village, mais c’était risqué. Vous pourriez être puni si vous étiez surpris en train de lire. C’était un temps précieux volé à un travail productif; le travail des enfants était monnaie courante dans ce quasi-paradis.

Dans la maison où j’ai grandi, peu de mots étaient prononcés. L’utilisation des mots était une affaire trop exigeante pour des personnes dont le travail principal était la simple survie biologique. Un regard fâché, une secousse ou des coups occasionnels étaient des moyens de communication beaucoup plus efficaces. L’atrophie intellectuelle dans ce milieu était une épidémie sociale. Ma propre socialisation précoce était en grande partie avec les vaches que j’ai fréquentées. Plus tard dans la vie, j’ai embrassé le métier des mots dans un effort désespéré pour réparer, rétroactivement, tout ce qui n’allait pas dans mon enfance sans mots.

À la fin des années 1980, certains des voyous se sont lassés de l’expérience communiste et ont réalisé que ce serait plus amusant s’ils devenaient capitalistes. C’est ainsi que le régime s’est effondré, sous le poids de sa propre absurdité, nous rattrapant, nous les enfants de l’utopie, au milieu de ses ruines. Non pas que cela nous ait blessés (à ce moment-là, nous étions trop endommagés pour être blessés par quoi que ce soit), mais cela nous a laissé une relation privilégiée à l’échec, une affinité pour lui, voire un flair particulier pour lui. Une fois dans l’utopie, vous êtes condamné ; vous portez son néant dans vos os partout où vous allez.