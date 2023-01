Avis | Pourquoi George Santos ne pourra pas se frayer un chemin au Congrès

Les membres typiques de la Chambre ont 100 choses qui leur arrivent à la fois – appels à passer et à renvoyer, services aux électeurs à prioriser et à fournir, bonnes et mauvaises nouvelles à annoncer à votre district, décisions décisions décisions. Votre capacité à faire tout cela dépend souvent de votre capacité à amener les gens au téléphone ou à participer à une réunion pour obtenir les réponses ou les résultats dont vous avez besoin. Qui décrochera le téléphone quand George Santos appellera ou le prendra au sérieux quand ils le feront ?

Bien sûr, tout le monde élu au Congrès n’est pas candidat à la sainteté ou au parangon de vertu, mais généralement, lorsqu’un membre fait l’objet d’une enquête ou est sous le coup d’un nuage de suspicion, il y a une histoire d’expérience à partir de laquelle travailler. Lorsque le représentant Charles Rangel de New York a fait l’objet d’une enquête pendant des mois par le comité d’éthique en 2010, il a continué à travailler efficacement avec beaucoup d’entre nous tout ce temps. Il a acquis une réputation au cours de ses 40 années précédentes au Congrès pour avoir tenu parole, et il avait un personnel expérimenté qui a travaillé avec le personnel de ses collègues pour bien servir le district. Le représentant Rangel a peut-être fait face à un projecteur médiatique sévère et n’était pas son moi sortant habituel, mais il ne s’est pas caché et il n’a pas été évité. Même de nombreuses personnes qui ont finalement voté pour le censurer considéraient ses délits comme malum prohibitum et non malum in se. (J’étais l’un des deux seuls républicains à voter contre sa censure.)

D’autres membres, engloutis dans des scandales bien plus graves, ont démissionné relativement rapidement : le représentant Mark Foley de Floride est parti en moins de 48 heures après avoir signalé qu’il envoyait des messages sexuellement suggestifs à des adolescents qui avaient servi de pages au Congrès. Le représentant Anthony Weiner de New York a démissionné trois semaines après l’éclatement de son scandale de sexting en 2011. Les deux hommes semblaient voir l’écriture sur le mur : Dans le contexte d’enquêtes sur d’éventuels actes criminels et la nature sordide des allégations portées contre eux, ils savaient qu’ils ne pouvait plus être efficace. Je ne connais pas M. Santos, mais il est difficile de le voir autrement que délirant s’il pense qu’il peut fonctionner ou qu’il y a un résultat de son service continu au-delà de l’approfondissement de sa propre honte.

Quand vous n’avez pas de collègues ou d’amis au Capitole qui vous font confiance, vous vous enfermez assez rapidement, et ce sont les électeurs qui en souffrent. Pendant les semaines où il était assiégé, puis après sa démission, le représentant Weiner disposait d’un personnel compétent dans ses bureaux de Washington et de district qui a pu continuer à servir ses électeurs pendant et après l’éclatement du scandale. C’est difficile à imaginer avec M. Santos, étant donné que son personnel est relativement inexpérimenté à Capitol Hill et que la plupart des gens auront du mal à croire que son bureau tiendra parole lorsque le membre du Congrès est un imposteur. Déjà, certains responsables locaux et de comté du troisième district du Congrès ont déclaré qu’en raison du manque de confiance, ils ne travailleraient pas avec M. Santos ou son bureau. C’est une prescription pour le désastre.

Il y a aussi un désastre politique potentiel qui se profile pour les républicains de la Chambre, qui courent un risque réel de perdre leur majorité à la Chambre à cause de cet albatros appelé Santos. Les républicains n’auraient peut-être pas remporté la Chambre sans que New York ne décroche inopinément quatre sièges en 2022. Ces quatre sièges et au moins quatre autres pourraient cependant être gravement menacés en 2024 si les républicains du Congrès continuent de soutenir M. Santos.