Avis | Pourquoi George Santos a-t-il menti sur le fait d’être juif ?

Les politiciens non juifs de l’Arkansas ne se vantent pas d’ascendance juive. Mais à Brooklyn ou dans le Queens ou à Long Island ? Il y a des Juifs, et ils votent.

La judéité – ou juive-ish-ness? – peuvent nous rapprocher de puissants groupes d’activistes, peuvent aider à nous donner une circonscription. Pour M. Santos, avoir une identité juive a fait de lui un objet plus brillant pour le Parti républicain, qui pendant des décennies a essayé, en vain, de décoller les Juifs du giron démocrate. (Après les révélations sur les mensonges de M. Santos, la Coalition juive républicaine a déclaré que M. Santos “ne sera pas le bienvenu lors d’un futur événement du RJC”, ce qui ne ressemble guère à une punition.)

Il convient de noter que, dans de nombreux cas, prétendant être un Juif ne semble pas en bénéficier, exactement – mais avoir une bouffée d’héritage ou d’ascendance juive le fait. Cela va de soi, car en politique ou dans la célébrité, il n’y a pas de mauvaise ascendance. Être 1/128e amérindien ou en partie rom ou un peu juif – ils donnent tous un peu de saveur, égayent une image guindée. En fait, être un membre actuel, pratiquant et engagé du groupe ? Moins attrayant. Un Juif pratiquant et observant le sabbat rend certaines personnes méfiantes ; être un Américain laïc qui a eu un arrière-arrière-grand-père qui était un rabbin shtetl est un fait biographique intéressant.

Pour citer le titre du recueil d’essais de Dara Horn, les gens aiment les Juifs morts. Avoir un Juif mort dans votre passé, c’est super. George Santos a inventé son passé dans les affaires parce qu’il espérait que cela le ferait paraître prospère. Il a inventé des Juifs morts pour se faire passer pour sympathique ou intéressant.

Pourtant, je me méfie un peu d’appeler M. Santos pour s’approprier culturellement la judéité, pour essayer de s’assimiler à mon peuple, parce que nous, les Juifs, essayons toujours d’assimiler les gens à nous. Selon les mots d’Adam Sandler, dans son appel nominal de chansons de Hanukkah des Juifs célèbres, “Harrison Ford est un quart juif – pas trop minable” (et il est en fait à moitié juif). Il n’y a rien qu’un Juif aime plus que d’accueillir dans le club une célébrité avec une ascendance juive surprise.

Mais c’est une invitation offerte, ironiquement, par les Juifs. C’est comme la subvention « géniale » MacArthur : vous ne postulez pas ; vous venez d’être contacté. (J’attends toujours mon appel téléphonique.) Si vous souhaitez postuler ou être accepté en tant que membre de la communauté, il existe de nombreuses façons d’entrer, mais toutes impliquent d’être sérieux et non opportuniste. se souciant non seulement de votre ADN ou de votre ascendance, mais de la communauté vivante des Juifs. Tu peux être sérieux de bien des façons : prier avec nous, étudier avec nous, apprendre à cuisiner avec nous, faire de l’organisation politique avec nous, se convertir pour être l’un d’entre nous.

Et pour ceux qui se sentent « juifs », soit parce qu’ils avaient beaucoup d’amis juifs à l’université, soit parce qu’ils ont découvert un arrière-arrière-grand-parent juif, même si tous les parents depuis la guerre civile sont chrétiens : peut-être se taire à ce sujet ? Ou dites simplement que vous êtes un ami des Juifs – vous pourriez même fonder Friends of Jews United, qui, comme Friends of Pets United, n’existe peut-être pas, mais devrait certainement le faire.

Mark Oppenheimer est l’hôte du podcast “Gatecrashers : l’histoire cachée des juifs de la Ivy League” et l’auteur de “Squirrel Hill : The Tree of Life Synagogue Shooting and the Soul of a Neighborhood”. Il a auparavant écrit la colonne Croyances pour le Times.