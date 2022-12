Avis | Pourquoi Dickens nous hante

Au cours d’une enfance où il se sent parfois démuni et isolé, il fait confiance aux fées. Il a trouvé un portail vers un monde invisible envoûtant, une caverne d’Ali Baba de transformations magiques et de royaumes mythiques et est devenu un Shéhérazade victorien. Il était l’un des plus grands défenseurs des contes de fées en Angleterre parce qu’il croyait que ces « pépinières de fantaisie » pouvaient enseigner des valeurs positives et imprégner la vie, pour les enfants et les adultes, de transcendance ; il a également estimé que le côté macabre des contes de fées – belles-mères maléfiques, monstres menaçants et grands loups méchants – était tout aussi précieux pour la socialisation que le côté rassurant. Ses obsessions étaient les choses au cœur des contes de fées : des héros et des méchants clairement définis, des enfants sans défense et des familles hyper-dysfonctionnelles.

“Je pense toujours à faire semblant comme un moyen de créer des croyances”, m’a dit Maria Tatar, experte en folklore et mythologie à Harvard. “Il a compris le besoin humain profond de mythe, de fantaisie, d’imagination.”

Dans “A Christmas Tree”, Dickens a écrit, “J’ai senti que si j’avais pu épouser le Petit Chaperon Rouge, j’aurais connu le bonheur parfait.” Comme Tatar l’a expliqué : « C’est l’enfant dans les bois qui est la victime ultime du prédateur. C’est une fille innocente et impuissante, la proie des riches et des puissants. Vous pouvez donc considérer Dickens comme le premier membre fondateur du mouvement MeToo.

Ebenezer Scrooge résonne tout aussi fortement maintenant parce que nous restons absorbés par la hausse du 1%. Elda Rotor, vice-présidente et éditrice de Penguin Classics, a déclaré que Dickens est un vendeur régulier et que “A Christmas Carol” correspond parfaitement à la définition d’un livre classique, agissant comme un pont entre la façon dont vous vous rapportez au passé et la façon dont vous forgez effronté.

Paul Giamatti a joué Scrooge dans une publicité Verizon ce mois-ci; Ryan Reynolds et Will Ferrell ont joué dans « Spirited », une nouvelle interprétation de la nouvelle, publiée pour la première fois le 19 décembre 1843, maintenant sur AppleTV+ ; Steve Martin et Martin Short ont fait un décollage sur le conte pour un récent “SNL”; Le New Yorker a proposé une version humoristique de l’Instagram de Scrooge ; et Jefferson Mays a reçu des éloges pour sa version solo de “A Christmas Carol” à Broadway, dans laquelle il joue les 50 personnages, ainsi qu’une pomme de terre bouillante. Dickens est aussi un parrain féerique planant au-dessus des films de Noël Hallmark : il y a des festivals Dickens ; les personnages se citent Dickens les uns aux autres; et l’héroïne d’un film a un chien nommé “Charles” d’après l’écrivain.