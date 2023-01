Avis | Pourquoi devons-nous mener nos vies en gardant un œil sur la sortie la plus proche ?

Nous n’avons pas besoin de nous aimer pour gouverner ensemble, mais nous devrions essayer de nous voir et de nous parler comme des égaux, afin de pouvoir débattre, délibérer et être en désaccord en tant que membres d’une communauté politique partagée.

Les armes à feu, lorsqu’elles sont transportées comme des totems dans l’espace public, rendent cela impossible. Qu’ils soient transportés dans un restaurant ou une épicerie, un parc ou une bibliothèque, ils envoient un message clair : qu’un désaccord peut devenir mortel, et que moi, le porteur d’armes, je ne vous respecte pas assez pour m’abstenir de la menace de violence meurtrière. Cela est particulièrement vrai lorsque des armes à feu sont utilisées pour affronter et intimider des manifestants, comme cela s’est produit à maintes reprises lors des manifestations et manifestations pour la justice raciale de 2020 et 2021, selon Everytown, une organisation de sécurité des armes à feu.

Le simple fait que des contre-manifestants armés brandissent des armes sur des personnes auxquelles ils s’opposent est la raison pour laquelle des juristes comme Timothy Zick de la William & Mary Law School ont averti qu’à notre époque de lois extrêmement permissives sur les armes à feu, le deuxième amendement à la Constitution menace de submerger et dépasser le premier. “La présence visible d’armes à feu augmente le risque de violence et de mort lors de l’exercice de ses droits au premier amendement”, écrivent Zick et Diana Palmer, professeur à temps partiel à la Northeastern University, dans The Atlantic. “Le risque accru de violence lié au portage ouvert est suffisant pour avoir un” effet dissuasif “significatif sur la volonté des citoyens de participer aux manifestations politiques.”

Un effet dissuasif sur la volonté des citoyens de participer aux manifestations politiques a également un effet dissuasif sur la capacité des citoyens à se faire confiance. Et en l’absence de confiance, la démocratie est un jeu difficile à jouer. Lorsque la méfiance « imprègne les relations démocratiques », écrit Allen, « elle paralyse la démocratie ; cela signifie que les citoyens ne pensent plus qu’il soit raisonnable, ou ne se sentent plus suffisamment en sécurité, de placer leur destin entre les mains d’étrangers démocrates. La méfiance des citoyens non pas à l’égard du gouvernement mais les uns envers les autres conduit à la désintégration démocratique.

Si, comme le soutient Allen, “la confiance démocratique dépend des manifestations publiques d’un esprit égalitaire et bien intentionné”, alors nous sommes gravement désavantagés, vivant comme nous le faisons dans un pays où l’espace public pour tant de gens est saturé d’armes à feu, outils et symboles de la violence et de la domination.

À la fin de l’année dernière, à Decatur, en Géorgie, un homme a emmené sa voiture dans un atelier de réparation automobile. Un de ses employés, un mécanicien, est monté dans la voiture pour la tester. L’homme a commencé à tirer. Il a cru, à tort, que le mécanicien essayait de voler sa voiture; le mécanicien a été tué. Une semaine plus tard, à Washington DC, un garçon de 13 ans a été abattu par un homme qui croyait trafiquer des voitures dans la rue. Et quelques jours plus tard, à Newport News, en Virginie, un enfant de 6 ans a apporté une arme à feu à son école primaire, où il a tiré et blessé son professeur.

Si une société armée est une société polie, c’est parce qu’une société armée est une société de la peur, où nous entraînons nos enfants à des “exercices de confinement” pour échapper aux tireurs et vivre notre vie en gardant un œil sur la sortie la plus proche. La démocratie pourrait peut-être survivre dans ce type de société, mais elle n’y prospérera jamais.