Avis | Pour réduire les prix du gaz, le Congrès devrait autoriser les États-Unis à poursuivre l’OPEP

L’autre raison est le prix élevé à la pompe. Brisez le cartel et la production de pétrole augmentera. Cela signifie que les prix vont baisser.

Depuis la formation de l’OPEP en 1960, les observateurs de l’industrie craignent que la coordination entre les principaux pays producteurs de pétrole n’affecte les marchés du pétrole et d’autres produits pétroliers de la même manière que d’autres cartels affectent leurs marchés, en limitant la production et en augmentant le prix au-dessus au niveau de la concurrence, au détriment des consommateurs et au profit des producteurs.

Ces inquiétudes n’ont fait que grandir. L’efficacité de l’OPEP a diminué pendant un certain temps, mais à mesure que de plus en plus de pays se joignaient au cartel ou s’y alliaient, il est devenu plus efficace pour contrôler la production de ce qui aurait autrement été des producteurs de pétrole concurrents. Et ne nous laissons pas apaiser par la nouvelle jeudi que l’OPEP et ses alliés augmenteraient l’approvisionnement en pétrole pour juillet et août au-delà de ce qu’ils avaient prévu, après le lobbying de la Maison Blanche.

Pour toutes les autres industries, la loi antitrust américaine, depuis ses tout premiers jours au 19ème siècle, a condamné les cartels de fixation des prix comme illégaux en soi, sans aucune justification. Cette condamnation a été appliquée aux cartels nationaux et internationaux. Le ministère de la Justice a poursuivi les cartels internationaux depuis la fin des années 1930 et avec une vigueur particulière au 21e siècle. Le juge Antonin Scalia a succinctement exprimé le point de vue politique sous-jacent lorsqu’il a écrit pour la Cour suprême en 2004 que la collusion en matière de prix est « le mal suprême de l’antitrust ».

Que ferait ce projet de loi? Techniquement, le projet de loi résoudrait les obstacles juridiques à la poursuite des membres de l’OPEP, de leurs compagnies pétrolières publiques et d’autres pays et producteurs privés pour leur participation au cartel pétrolier. Par exemple, la loi préciserait que l’OPEP et ses compagnies pétrolières ne pourraient pas utiliser la loi sur les immunités souveraines étrangères pour bloquer les litiges du ministère de la Justice.