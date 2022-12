Avis | Pour Lula et le monde, le dur travail de sauver l’Amazonie commence

Un autre obstacle pour le nouveau gouvernement sera de contrer un état d’esprit omniprésent qui justifie la destruction de la forêt tropicale comme nécessaire au développement économique. Ce récit explique pourquoi, lors des dernières élections, M. Bolsonaro a remporté le vote populaire dans cinq des neuf États qui composent l’Amazonie brésilienne. Plusieurs gouverneurs amazoniens favorables à l’exploitation de la forêt ont également été réélus.

Après l’élection de M. Lula, des camionneurs et d’autres partisans de Bolsonaro ont bloqué la BR-163, une route connue sous le nom de «Soybean Highway», qui s’étend des champs de soja aux terminaux d’exportation riverains de l’Amazonie. Dans ce qui pourrait être un signe de ce qui est à venir, des officiers fédéraux essayant de dégager la route ont été attaqués par des foules de manifestants.

En effet, la violence dans cette région a déjà fait la une des journaux mondiaux au cours des deux premiers mandats de M. Lula. En 2005, en réponse à un plan visant à protéger des millions d’acres de forêt, présenté par Marina Silva, une ancienne ministre de l’environnement, les bûcherons et les éleveurs ont bloqué l’autoroute, menacé de polluer les cours d’eau et même averti que “le sang coulera”, menant le gouvernement de faire marche arrière temporairement. En fin de compte, Mme Silva a réussi à créer une chaîne de réserves le long de la BR-163 qui lui a valu une reconnaissance mondiale ; cette semaine, elle a été nommée ministre de l’environnement par M. Lula.

Une arène critique dans la lutte contre la déforestation sera la zone AMACRO, une région de 180 000 milles carrés au nord-ouest du Brésil (le nom est tiré des États qu’elle couvre : Amazonas, Acre et Rondônia). Il a été présenté comme un projet de « zone de développement durable » pour la production de soja et de viande bovine avec le soutien de M. Bolsonaro. Selon les données de l’Institute for Space Research, la région, autrefois l’une des plus préservées du pays, est désormais à l’origine de “la plus forte augmentation de la déforestation”.

Dans ce scénario complexe, un élément central de la stratégie de conservation de M. Lula doit impliquer le marché mondial. Les criminels doivent faire face à des sanctions sévères comme moyen de dissuasion, mais pour atteindre zéro déforestation, le gouvernement fédéral doit également récompenser ceux qui respectent les règles.

La communauté internationale peut jouer un rôle central dans cette stratégie et contribuer financièrement et généreusement aux efforts du Brésil pour sauver la forêt tropicale. Cela pourrait prendre la forme de dons au Fonds Amazon, mais aussi d’investissements à long terme dans les chaînes d’approvisionnement et les industries qui fournissent des emplois indispensables aux populations locales et jettent les bases du développement durable. Par exemple, la Chine pourrait investir, comme elle l’a fait en Afrique et en Asie, dans la création d’usines qui ajoutent de la valeur aux ressources naturelles avant qu’elles ne soient exportées.

Dans son discours à la conférence des Nations Unies sur le climat en Égypte le mois dernier, M. Lula a déclaré : « Prouvons une fois de plus qu’il est possible de générer de la richesse sans provoquer le changement climatique. S’il réussit, il prouvera aux élites moyennes des soutiens de famille et de l’agro-industrie en Amazonie que la prospérité et la préservation sont toutes deux possibles.

Heriberto Araujo, journaliste d’investigation, est l’auteur du livre à paraître “Masters of the Lost Land: The Untold Story of the Amazon and the Violent Fight for the World’s Last Frontier”.