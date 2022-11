Avis | Pour les républicains, le crime paie, quoi qu’il arrive

Parmi les libéraux et les démocrates, il n’y a cependant pas de consensus sur la manière d’aborder les problèmes de criminalité.

Un sondeur démocrate qui a insisté pour rester anonyme pour éviter de s’aliéner les clients, m’a envoyé par e-mail son analyse des raisons pour lesquelles le crime est particulièrement problématique pour son parti :

La criminalité est un problème très difficile pour les démocrates en ce moment pour diverses raisons. Premièrement, les questions de « loi et ordre » sont traditionnellement celles où les républicains ont un avantage. Deuxièmement, le discours de droite le plus récent sur le « financement de la police » n’a fait que solidifier cela, bien que presque tous les démocrates se soient éloignés de cette idée. Troisièmement, les démocrates sont aux commandes, le crime est considéré par les électeurs comme un problème qui s’aggrave, et il est donc difficile pour les démocrates de dire qu’ils sont les bons pour résoudre un problème qui, selon les électeurs, s’est aggravé sous leur surveillance. Enfin et peut-être le plus important, vous avez un média qui aime un bon récit de crime et semble désintéressé de contrer le sensationnalisme républicain et la désinformation sur la question.

La question devient alors, écrit-il :

Qu’est-ce qu’un démocrate individuel devait faire dans cette campagne de mi-mandat ? Il n’y avait que de mauvaises options pour ce moyen terme, compte tenu des enjeux environnementaux. Ignorer complètement le problème dans un État ou un district où il s’agit d’un problème clé vous a fait paraître déconnecté de ce qui intéresse les électeurs, tout en l’embrassant a centré la campagne sur quelque chose sur lequel les républicains ont un net avantage.

La question de la criminalité pose un dilemme aux démocrates, a-t-il déclaré :

Pour les démocrates, être trop pro-police sans nuance aliène des parties de la base démocrate (et rappelez-vous, les élections de mi-mandat sont des élections à participation), et parce que les démocrates sont des démocrates, ils ne peuvent jamais aller aussi loin dans l’adoption de la police et de la “loi et de l’ordre” que les républicains. . Donc, pour un électeur swing qui a décidé de voter sur le crime et la police, les républicains allaient toujours être la meilleure alternative. Il y a aussi un autre problème sous-estimé pour les démocrates – il est tactiquement beaucoup plus difficile pour les démocrates d’exécuter un bon message sur le crime. Les médias ne couvrent pas les propositions politiques nuancées des démocrates, et les démocrates doivent donc s’appuyer sur des publicités pour exécuter un message “Les démocrates sont raisonnables en matière de criminalité” – ce qui est un message difficile à transmettre. Et chaque dollar que vous faites là-dessus est un dollar que vous enlevez à d’autres tactiques plus efficaces sur d’autres questions où les règles du jeu sont meilleures.

L’accent républicain sur la criminalité se reflète dans les données sur les dépenses. Le 3 novembre, dans « The Reason Republican Attacks on Crime Are So Potent », Li Zhou, journaliste à Vox, a écrit :

Les républicains ont dépensé 157 millions de dollars en publicités liées à la criminalité au niveau national, contre 105 millions de dollars pour l’économie et l’inflation, selon les données de la société d’analyse publicitaire AdImpact. Et la répartition est encore plus frappante dans la course au Sénat de Pennsylvanie, où les républicains ont dépensé près de 12 millions de dollars en publicités criminelles, contre 2,5 millions de dollars pour l’économie et l’inflation.

Ron Johnson, le sénateur républicain du Wisconsin, a-t-elle ajouté, a été parmi les plus agressifs dans son utilisation des publicités criminelles pour attaquer son adversaire, le lieutenant-gouverneur Mandela Barnes. « Les républicains ont dépensé près de 10 millions de dollars en publicités liées à la criminalité dans le Wisconsin, contre 7 millions de dollars en problèmes économiques, selon AdImpact. Dans le Wisconsin, 70 % des publicités numériques dans la course au Sénat se sont concentrées sur la criminalité, tandis que seulement 15 % se sont concentrées sur l’inflation », selon Zhou, qui a souligné que

bon nombre de ces publicités utilisent des images et un langage racistes et sont des tentatives claires d’attiser les craintes concernant l’adversaire noir de Johnson, le lieutenant-gouverneur Mandela Barnes, dans un État majoritairement blanc. L’une des publicités de Johnson décrit Barnes comme “dangereux” et “différent” tout en soulignant son soutien à la fin de la caution en espèces et en juxtaposant son image à celle des femmes de couleur membres de l’équipe.

L’attaque s’est avérée fructueuse.

Le 18 août, Barnes avait une avance de 5,5 points de pourcentage sur Johnson, 50,5% à 45,0%, selon RealClearPolitics. Le 7 novembre, Johnson menait 49,9% à 46,5%.

Dans le même ordre d’idées, le sondage de suivi national Politico/Morning Consult du 1er novembre a révélé que la criminalité n’était « qu’après l’économie dans l’esprit des électeurs : environ trois électeurs sur cinq (61 %) considèrent la criminalité comme « très importante » pour leur mandat à moyen terme. vote, plus élevé que les 51% qui disent la même chose de l’avortement et les 50% qui se concentrent sur l’immigration.

Les luttes du Parti démocrate contemporain contre la criminalité – et d’autres problèmes qui semblent le blesser dans les urnes, comme les batailles éducatives sur la théorie critique de la race et les droits des transgenres – font partie d’une lutte idéologique intraparti qui remonte au moins aux années 1980, lorsque le parti a perdu trois élections présidentielles consécutives.

Au lendemain de la défaite de Michael Dukakis par George HW Bush en 1988, deux analystes démocrates, William Galston et Elaine Kamarck, tous deux maintenant chargés de recherche à Brookings, ont écrit l’essai alors révolutionnaire “La politique de l’évasion : les démocrates et la présidence”. publié sous l’égide du Progressive Policy Institute.

“Ce déni systématique de la réalité – la politique d’évasion – se poursuit sans relâche aujourd’hui des années après l’effondrement de la majorité libérale et l’alignement du New Deal”, ont écrit Galston et Kamarck à propos du Parti démocrate. « Son objectif principal est d’éviter des changements significatifs. Cela reflète les convictions de groupes qui pensaient qu’il est en quelque sorte immoral pour un parti politique de prêter attention à l’opinion publique.

Galston et Kamarck ont ​​décrit un parti souffrant de ce qu’ils ont appelé le “mythe du fondamentalisme libéral”, l’idée que “les problèmes présidentiels du parti proviennent de candidats démocrates insuffisamment libéraux qui n’ont pas réussi à rallier les fidèles du parti”.