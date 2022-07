Avis | Pour cette Cour suprême, la justice n’est pas aveugle. La foi est.

Cette tendance fait certainement partie des moteurs de la droite chrétienne renaissante, et elle pourrait même être dans l’esprit de l’actuelle majorité conservatrice à la Cour suprême, dont cinq sont catholiques et dont l’un a été élevé catholique mais fréquente une église épiscopale. Avec leur marque de dogme religieux en perte de vitesse, ils l’imposent eux-mêmes au pays.

Ils ciblent une population vulnérable. Un étudiant athée de l’équipe de Kennedy a déclaré s’être senti contraint de participer. Il a décrit se sentir “mal à l’aise et dangereux” lors d’une scène chaotique au cours de laquelle plus de 500 personnes ont pris d’assaut le terrain pour se joindre aux prières de Kennedy. Cela a privé le joueur non seulement de ses droits de libre exercice, mais aussi, selon le mémoire, de “son amour pour le football, ses amitiés durables avec ses coéquipiers et le respect qu’il a autrement gagné de la part de ses entraîneurs”. Des années plus tard, les brefs rapports, il se sent traumatisé.

C’est aussi une population largement impuissante. Alors que le pourcentage de non-croyants en Amérique augmente, les humanistes laïcs et les athées font partie des groupes les moins représentés dans la politique américaine. Et tandis que 60% des Américains disent qu’ils voteraient pour un athée à la présidence (contre 18% en 1958), un seul membre du 117e Congrès s’est identifié comme n’étant affilié à aucune religion dans un sondage Pew de 2021. Aucun identifié comme athée ou agnostique.

Selon Rachel Laser, présidente et directrice générale des Américains unis pour la séparation de l’Église et de l’État, il est toujours dangereux de se déclarer athée dans de nombreuses régions d’Amérique. “Nous avons des plaignants et des clients appartenant à des minorités religieuses et athées qui ont reçu des menaces de mort et ont vu leurs enfants agressés physiquement, leurs animaux de compagnie tués, leurs fenêtres de maison abattues et leurs entreprises boycottées”, m’a dit Laser. “Beaucoup ont trop peur d’être nommés plaignants et insistent pour rester anonymes parce qu’ils craignent pour leur santé et leur sécurité et celles de leur famille.”

Ceux qui se sont opposés au comportement de Kennedy ont également été harcelés dans leurs communautés et sur les réseaux sociaux. Lorsque Jennifer Chamberlin, une enseignante du district scolaire, s’est prononcée publiquement en faveur de son employeur, elle est devenue, selon ses propres termes, « une paria sociale ». Selon le mémoire d’amicus déposé par des membres de la communauté au nom du district scolaire, la situation l’a forcée à “se déclarer athée”, ce qu’elle n’avait pas fait auparavant car “elle avait peur d’être ostracisée”. Le mémoire expliquait que le fait d’être présenté comme un non-croyant “a entraîné” l’une des périodes les plus difficiles de sa vie “” et que son fils “a également souffert et devait” constamment défendre “sa mère contre ses camarades de classe et les membres de la communauté”.

Une telle intolérance reflète les intentions musclées de la majorité conservatrice de la Cour suprême. Insatisfaite de ce qu’une grande partie du pays croit, la droite de la cour choisit de croire ce qu’elle voudrait et impose les résultats au reste d’entre nous. Tout comme Coach Kennedy, ils font du prosélytisme.