Avis | Points à retenir sur les élections de mi-mandat et l’avenir de la politique américaine

Bruni : Jonathan, y avait-il des candidats républicains particuliers qui, selon vous, ont été perdus non pas à cause de la dynamique politique plus large réfractée à travers leurs États, mais parce que, eh bien, ils puaient ? Comme peut-être un certain médecin qui propose des remèdes miracles ?

Dernier: Probablement? Oz était un mauvais choix pour la Pennsylvanie. Mais aussi, John Fetterman était une bête de candidat, qui convient parfaitement à l’État et est un modèle potentiel de ce à quoi pourrait ressembler le populisme démocrate.

Permettez-moi de dire ceci à propos de Trump et de ce qu’il signifie pour les résultats électoraux républicains : avec Trump sur le bulletin de vote, les républicains calculent que sa présence leur coûtera des électeurs instruits et de banlieue, mais fera ressortir une tonne d’électeurs à faible niveau d’éducation et à faible propension électeurs. Et ce net-net, ce sera à leur avantage. Avec Trump ne pas sur le bulletin de vote, cette dynamique est toujours en jeu, mais peut-être qu’elle s’équilibre net-net contre Républicains. Je peux donc facilement voir les républicains se convaincre de regarder la nuit dernière et décider qu’ils ont besoin de plus de sonnaille.

Bruni : Mallory, qu’est-ce qui t’a le plus surpris hier soir ?

McMorrow : Je sais que nous aimons nous concentrer sur les courses fédérales et nationales, mais au Michigan, nous avons un trio démocrate pour la première fois en près de 40 ans. La Chambre d’État et le Sénat de l’État ont basculé, et la gouverneure Gretchen Whitmer a été réélue facilement. Le Michigan est un État bleu qui se dirige vers 2024. Au-delà de cela, a Lauren Boebert [Republican representative running for re-election in Colorado] officiellement perdu ?

Bruni : Ils n’ont pas encore appelé la race Boebert. Mais même si elle grince d’une manière ou d’une autre, l’étroitesse de cette victoire reste un énorme choc, non? Et, je ne sais pas, une réponse à combien les Américains fous toléreront ? Je demande/dis ça, et je pense que c’est peut-être vrai, mais ensuite je pense : Marjorie Taylor Greene ! Elle est toujours là, réélue et habilitée.

McMorrow : Exactement. Cette course à elle seule, pour moi, signale que nous avons peut-être atteint la limite de la folie qui sera tolérée, la défaite antérieure de Madison Cawthorn à la primaire républicaine en étant un signe. Il y a encore de la place pour quelques-uns (en pensant à MTG), mais on dirait qu’il y a un appétit national limité pour une fête pleine de MTG

Bruni : Jonathan, les plus grosses surprises pour toi, et pourquoi ?

Dernier: Ce n’était pas une surprise, mais cela m’a beaucoup angoissé que Tim Ryan puisse mener une si belle campagne contre un candidat qui (a) ne convient pas à l’Ohio et (b) plaide ouvertement pour que Trump se présente à nouveau et puis provoquer une crise constitutionnelle — et perdre quand même.