introduction

L’esprit du tout premier Pocophone – le F1 – continue de vivre dans le cadre du Poco X3 Pro et du Poco F3 nouvellement annoncés. Ces deux mid-rangers atteignent de nouveaux sommets avec des écrans 120Hz, des puces de qualité phare, des haut-parleurs stéréo, de grosses batteries. Et aujourd’hui, nous allons explorer le Poco X3 Pro moins cher – le premier transporteur Snapdragon 860 – et ses fonctionnalités pour l’argent.

Le Poco X3 Pro s’appuie sur le Poco X3 NFC, et ils se ressemblent tous les deux. La version Pro utilise un matériel bien meilleur, cependant – c’est le premier téléphone à fonctionner sur le SoC Snapdragon 860 – une version reconditionnée de la puce phare Snapdragon 855+.

Tout comme le Poco X3 NFC, le Poco X3 Pro est classé IP53 pour la protection contre la poussière et la résistance aux éclaboussures, il contient un écran LCD IPS de 6,67 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et la même batterie de 5160 mAh capable de charger rapidement 33 W Vous obtenez également des haut-parleurs stéréo, un emplacement microSD, NFC, un blaster infrarouge et même une prise jack 3,5 mm.

Curieusement, la caméra est un peu différente et pas dans le bon sens. Vous voyez, le Poco X3 Pro a une caméra quadruple sur le dos avec un primaire 48MP, un ultra-large 8MP, une macro 2MP et un vivaneau de profondeur 2MP. Ce n’est pas mal, c’est juste que le modèle X3 standard offrait un tireur principal de 64MP et un tireur ultra-large de 13MP, et nous ne pouvons que sentir le Pro rétrogradé dans ce département.

Eh bien, évidemment, la mise à niveau la plus importante depuis le X3 d’origine est le SoC très amélioré, qui devrait permettre d’atteindre au-delà de 60 ips sur de nombreux jeux populaires et d’utiliser tout le potentiel de l’écran 120 Hz. C’est souvent un problème avec les mid-rangers capables de HRR, et nous prendrons volontiers la mise à jour, que ce soit au détriment de certains mégapixels d’appareil photo.

Voyons maintenant les spécifications.

Aperçu des spécifications du Poco X3 Pro:

Corps: 165,3 x 76,8 x 9,4 mm, 215 g; Façade en verre (Gorilla Glass 6), cadre en aluminium, dos en plastique; IP53, protection contre la poussière et les éclaboussures.

165,3 x 76,8 x 9,4 mm, 215 g; Façade en verre (Gorilla Glass 6), cadre en aluminium, dos en plastique; IP53, protection contre la poussière et les éclaboussures. Afficher: Écran LCD IPS 6,67 « , 120 Hz, HDR10, 450 nits (typ), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 395ppi; échantillonnage tactile 240Hz.

Écran LCD IPS 6,67 « , 120 Hz, HDR10, 450 nits (typ), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 395ppi; échantillonnage tactile 240Hz. Chipset: Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm): Octa-core (1×2,96 GHz Kryo 485 Prime + 3×2,42 GHz Kryo 485 Gold + 4×1,8 GHz Kryo 485 Silver); Adreno 640.

Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm): Octa-core (1×2,96 GHz Kryo 485 Prime + 3×2,42 GHz Kryo 485 Gold + 4×1,8 GHz Kryo 485 Silver); Adreno 640. Mémoire: 128 Go de 6 Go de RAM, 256 Go de 8 Go de RAM; UFS 3.1; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go de 6 Go de RAM, 256 Go de 8 Go de RAM; UFS 3.1; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). OS / logiciel: Android 11, MIUI 12, lanceur Poco.

Android 11, MIUI 12, lanceur Poco. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f / 1,8, 1 / 2,0 « , 0,8 µm, PDAF; Angle ultra-large : 8 MP, f / 2,2, 119˚; Macro : 2 MP, f / 2,4; Profondeur : 2 MP, f / 2.4.

: 48 MP, f / 1,8, 1 / 2,0 « , 0,8 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,2, 119˚; : 2 MP, f / 2,4; : 2 MP, f / 2.4. Caméra frontale: 20 MP, f / 2,2, (large), 1 / 3,4 « , 0,8 µm.

20 MP, f / 2,2, (large), 1 / 3,4 « , 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30/120 ips, 720p à 960 ips; gyro-EIS; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30/120 ips, 720p à 960 ips; gyro-EIS; : 1080p à 30 ips. Batterie: 5160mAh; Charge rapide 33W.

5160mAh; Charge rapide 33W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); Port infrarouge; NFC; Haut-parleurs stéréo; Prise jack 3,5 mm.

Nous ne pouvons penser à rien de ce qui manque sur ce téléphone à 250 €. Oui, nous aurions aimé un téléobjectif et un écran AMOLED, mais c’est peut-être pour cela que nous avons le Poco F3 et le soi-disant F3 Pro?

Nous pouvons sentir que nous allons nous régaler avec le Poco X3 Pro, mais avant de creuser, déballons d’abord cette chose.

Déballage du Poco X3 Pro

Le pack de vente au détail Poco X3 Pro n’apporte aucune surprise, et il est aussi riche que nous en avons l’habitude avec les téléphones Poco et Redmi. À l’intérieur de la boîte, vous trouverez l’adaptateur secteur de 33 W promis et un câble USB-C-vers-A classé 3A.

Il y a aussi un étui en silicone transparent, qui a un petit couvercle de protection pour le port USB. Le volet est un peu gênant lorsque vous devez charger votre Poco X3 Pro, mais nous pouvons apprécier le soin supplémentaire apporté au port.

Et pour les vrais fans de Poco, la boîte contient également un tas d’autocollants Poco que vous pouvez mettre sur votre ordinateur, moniteur, bureau, voiture, etc.