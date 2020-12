introduction

Oubliez les iPhones, Galaxies, Redmis et autres. Découvrez le téléphone le plus populaire de la saison – le Poco M3. Tout le monde parle de ce modèle de la marque soutenue par Xiaomi, et à juste titre. Il a tout le nécessaire pour devenir un best-seller: une belle apparence, un bel écran, une excellente batterie, des haut-parleurs stéréo et une belle configuration de caméra. Et tous ces goodies ont un prix pas cher!

Poco est maintenant une marque indépendante de Xiaomi bien que Xiaomi fabrique toujours tout ce que Poco conçoit. Même jusqu’au logiciel utilisé par les téléphones Poco ou aux chargeurs qu’ils utilisent – tout vient de Xiaomi, donc l’indépendance des deux marques n’est pas aussi évidente, du moins pour le moment.

Mais Xiaomi ou pas, le Poco M3 a l’esprit typique pour l’argent que nous avons vu de nombreux téléphones Xiaomi et Poco auparavant. La première chose que vous remarquerez à propos de la nouvelle M3 est son apparence pas si typique, et nous apprécions le plastique adhérent semblable au cuir et les éléments uniques comme le grand verre marqué POCO à l’arrière.

Nous nous serions attendus à ce que les spécifications soient un peu édulcorées à ce prix, mais le Poco M3 semble cocher toutes les cases. Il dispose d’un grand écran 1080p avec une petite encoche, un bon chipset, toutes sortes de connectivité, des haut-parleurs stéréo et une batterie impressionnante d’une capacité de 6000 mAh et d’une charge rapide. Oh, et le chargeur rapide est inclus dans la boîte.

La triple caméra à l’arrière est probablement la seule caractéristique qui a pris un coup pour maintenir le prix aussi bas – bien qu’elle soit titrée par un capteur haute résolution de 48 MP, elle omet une caméra ultra-large et propose à la place des prises de vue macro et en profondeur. Il n’y a pas non plus de vidéo 4K, juste 1080p. Là encore, regardez le prix du téléphone! Nous dirions que cette configuration est toujours surqualifiée pour l’argent que vous paierez.

Enfin, le Poco M3 fonctionne sur Android 10 avec MIUI 12 pour Poco. Il n’y a pas beaucoup de différences par rapport au MIUI12 standard, et le téléphone devrait recevoir le traitement de mise à jour MIUI habituel pour les années à venir.

Caractéristiques du Xiaomi Poco M3 en un coup d’œil:

Afficher: LCD IPS 6,53 « , 400 nits (typ), résolution 1080x2340px, format d'image 19,5: 9, 395ppi.

Mémoire: 64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 4 Go; UFS 2.1 – 64 Go de RAM 4 Go, UFS 2,2 – 128 Go de RAM 4 Go; microSDXC (emplacement dédié).

64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 4 Go; UFS 2.1 – 64 Go de RAM 4 Go, UFS 2,2 – 128 Go de RAM 4 Go; microSDXC (emplacement dédié). OS / logiciel: Android 10, MIUI 12.

Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p à 30 ips; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 1080p à 30 ips; : 1080p à 30 ips. Batterie: 6000mAh; Charge rapide 18W, charge inversée.

6000mAh; Charge rapide 18W, charge inversée. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); Radio FM; Port infrarouge; haut-parleurs stéréo; Prise jack 3,5 mm.

La caméra ultra-large et une protection de base contre l’eau sont les seules choses qui manquent sur cette fiche technique. Pourtant, nous parlons d’un smartphone assez abordable qui regorge de fonctionnalités et qui a quelque chose à donner. Mais le Poco M3 semble s’en approcher, très proche de ça.

Déballage du Poco M3

Le Poco M3 est emballé dans une boîte jaune foncé et regorge de friandises. Le téléphone est à l’intérieur, bien sûr, emballé avec un câble USB et un chargeur 22,5 W QC3 de Xiaomi. Le Poco M3 prend en charge la charge rapide de 18 W, son adaptateur de 22,5 W est donc un peu surqualifié pour le travail.

Le compartiment papier contient l’outil d’éjection SIM, un étui en silicone transparent et un protecteur d’écran. Agréable!

Mais attendez, il y a plus! Il y a un dernier compartiment en bas, où vous trouverez trois bracelets Poco – un tressé et deux bracelets en silicone réalisés dans les teintes jaunes et noires emblématiques du Poco.