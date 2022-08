Avis Poco F4 | Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Affichage éblouissant

Charge rapide 67W

Excellentes performances pour le prix Les inconvénients F3 offre un meilleur rapport qualité-prix

La durée de vie de la batterie n’est pas aussi longue que celle de ses rivaux

Conception générique Notre avis Le Poco F4 tient sa promesse d’être un excellent téléphone de milieu de gamme. Le problème est qu’il n’est guère différent du F3, même s’il coûte plus cher. Cela le rend très difficile à recommander.

Prix ​​lors de l’examen

Indisponible aux États-Unis

Poco a sorti le F4 GT au printemps de cette année – un téléphone de jeu avec des spécifications de pointe et un design audacieux. Il est maintenant rejoint par le Poco F4 standard, un téléphone plus discret, mais également plus abordable et idéal pour ceux qui recherchent un appareil polyvalent et d’un bon rapport qualité-prix.

J’ai utilisé le Poco F4 pour voir comment il se débrouille au jour le jour, découvrir à quel point les caméras sont bonnes, comment la conception résiste et plus encore.

Conception et construction

Design élégant mais générique

Classement IP53

Pas de prise casque

Le Poco F4 est disponible dans un choix de trois couleurs : noir, argent et vert. Bien que le design ne soit pas criard comme le GT (ou certains autres modèles Poco plus anciens), il est presque si simple qu’il ne se démarque pas vraiment de la foule. Actuellement, les téléphones Poco manquent d’un langage de conception distinctif, et cela se voit vraiment avec le F4.

À 7,7 mm, il est plutôt mince et également assez léger à 195 g. Malgré sa construction fine, il semble robuste et l’indice de protection IP53 le protège contre la poussière et la pluie légère. La présence de toute sorte d’étanchéité sur un téléphone à ce prix rend le F4 compétitif face à des rivaux tels que le Realme 9 Pro+.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Comme la variante GT, le Poco F4 n’a pas de prise casque — ce qui peut être un facteur décisif pour certains (mais probablement pas beaucoup à l’ère des écouteurs Bluetooth). Il y a un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté sur le bouton d’alimentation, et j’ai trouvé que cela fonctionnait avec succès.

Le Poco F4 possède une structure de dissipation thermique à sept couches et un système de refroidissement à chambre à vapeur, tous conçus pour garder la puce au frais lors de tâches ardues. Cependant, le téléphone lui-même devient encore assez chaud lorsque vous jouez.

Écran et haut-parleurs

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Haut-parleurs stéréo

Taux de rafraîchissement variable

L’une des meilleures choses à propos du Poco F4 est son écran FHD + AMOLED de 6,67 pouces, qui offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la prise en charge de Dolby Vision. Ce téléphone a un panneau différent du F3, qui, selon Xiaomi, rend les couleurs plus lumineuses, améliore la visibilité et les performances HDR.

Je n’ai pas pu comparer directement le F4 au F3, mais je peux dire que les vidéos sont superbes, tout comme les images sur cet écran. La luminosité est suffisante pour que je puisse l’utiliser sous la lumière directe du soleil et ne pas avoir l’impression qu’il y avait une énorme quantité d’éblouissement. Je n’ai pas non plus eu besoin de le régler à pleine luminosité tout le temps.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Ce téléphone dispose d’un affichage à taux de rafraîchissement variable, ce qui signifie qu’il peut basculer entre 60 Hz et 120 Hz en fonction de la tâche que vous effectuez. Cela signifie un défilement fluide dans les flux de médias sociaux, mais un taux de rafraîchissement plus faible à d’autres moments pour économiser la batterie. Alternativement, vous pouvez le garder verrouillé sur l’un ou l’autre tout le temps.

Le F4 a des haut-parleurs stéréo qui prennent en charge Dolby Atmos. L’audio qui se déclenche des deux extrémités du téléphone est fort et percutant, et même la musique a de la clarté et de la profondeur, sinon beaucoup de basses.

Spécifications et performances

Jusqu’à 8 Go de RAM + 256 Go de stockage

Processeur Qualcomm Snapdragon 870

Performance quotidienne décente

Le Poco F4 utilise un processeur Snapdragon 870. Ce n’est pas tout à fait la puce la plus récente du bloc, mais elle offre des performances fluides et est très capable d’effectuer plusieurs tâches sans accroc. Il peut même exécuter certains jeux comme Genshin Impact avec des paramètres inférieurs, bien que ce jeu exigeant devienne un peu lent lorsque les graphismes sont réglés sur moyen.

Vous pouvez voir comment le F4 se compare au F4 GT et à d’autres téléphones Android dans nos tests d’analyse comparative :

Donc, les performances sont bonnes, mais il y a un problème : c’est exactement la même chose que le Poco F3, donc il n’y a absolument aucune raison de mettre à niveau si vous possédez déjà ce téléphone.

Vous pouvez lire notre entretien avec le responsable mondial de Poco, qui attribue cette décision au fait que Qualcomm ne publie pas de nouvelle puce abordable digne de succéder au Snapdragon 870.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Appareils photo

Caméra principale 64Mp avec OIS

Mode nuit mixte

Vidéo jusqu’à 4K à 60fps

Le Poco F4 dispose d’un système à triple caméra : un 64Mp avec OIS, un grand angle 8Mp et un macro 2Mp.

Vous pouvez facilement capturer une photo décente pendant la journée, avec des détails nets et des textures distinctives. Comme les autres milieu de gamme, le mode HDR de ce téléphone est plutôt fort, ce qui rend les nuances extrêmement vives mais légèrement artificielles. L’appareil photo peut également souffrir des reflets du soleil par temps clair.

L’ajout d’OIS est le plus grand changement par rapport au Poco F3. Les photos prises en basse lumière sont toujours belles et ont des couleurs décentes. Cependant, le F4 a du mal la nuit lorsqu’il y a des lumières vives dans le cadre. Dans l’ensemble, les résultats ne sont pas aussi impressionnants que ceux des autres téléphones de milieu de gamme.

Sur les sujets en mouvement, l’OIS aide à stabiliser les sujets et à réduire le flou de mouvement par endroits, mais cela est incohérent.

Le mode portrait a un flou d’arrière-plan suffisant mais perd de la netteté et des détails, en particulier dans les basses lumières. Les prises de vue grand angle de l’objectif 8Mp perdent la clarté et la netteté des prises de vue de l’appareil photo principal, et les couleurs ne sont pas aussi vives. Cependant, il reste pratique pour les photos de paysage ou les photos de groupe.

Comme la plupart des téléphones de milieu de gamme abordables, l’appareil photo macro est loin d’être impressionnant. En fait, il s’agit d’une rétrogradation de 3Mp sur la caméra macro 5Mp du F3.

Vous pouvez enregistrer des vidéos jusqu’à 4K à 60 ips. Les microphones intégrés captent bien le son et les images elles-mêmes sont belles et nettes, avec des couleurs vives et éclatantes. Vous pouvez également profiter de la stabilisation pour lisser les mains tremblantes ou les mouvements en marchant, mais cela n’est disponible qu’en 1080p à 30 ips.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Autour de l’avant, au centre de l’écran (en haut, c’est-à-dire) se trouve une caméra selfie 20Mp perforée, qui est encore un peu un sac mélangé. Alors que les couleurs sont bonnes, certaines textures telles que des mèches de cheveux peuvent se perdre dans le flou d’arrière-plan lors de l’utilisation du mode portrait. Pas une grande surprise : la plupart des téléphones qui appliquent cet effet de flou à l’aide d’un logiciel souffrent des mêmes problèmes.

Autonomie et charge de la batterie

Charge rapide 67W

Un peu plus d’une journée d’autonomie

Pas de charge sans fil

Comme le F3, la durée de vie de la batterie du Poco F4 ne vaut pas la peine d’être criée. Le F4 utilise une cellule de 4500 mAh et la batterie a eu du mal à alimenter le téléphone pendant une journée entière lorsqu’elle était réglée sur le taux de rafraîchissement maximal, en jouant à de nombreux jeux et en l’utilisant avec la 5G.

Cela se reflète également dans nos benchmarks, où le téléphone a géré 8 heures et 26 minutes – bien en dessous des F4 GT et F3. Le téléphone peut durer plus longtemps si vous l’utilisez de manière conservatrice et profitez du taux de rafraîchissement variable et des modes d’économie de batterie.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

La technologie de charge rapide de 67 W fait exactement ce dont vous avez besoin : recharger la batterie à 85 % en 30 minutes chrono. Ce n’est pas la charge la plus rapide que nous ayons vue, mais elle est suffisamment rapide pour que même une charge de cinq minutes suffise encore pour vous donner quelques heures d’utilisation supplémentaires hors du téléphone.

Le téléphone devient assez chaud lors de la charge, tout comme le chargeur lui-même.

Logiciel

Gonflement des applications sur MIUI 13

Basé sur Android 12

Le Poco F4 exécute MIUI 13, le skin de Xioami sur Android 12. Poco n’a pas encore confirmé quand il fournira une mise à jour Android, ni combien d’années de mises à jour de sécurité il obtiendra. Nous savons que le F3 a mis environ cinq mois pour obtenir la dernière mise à jour du système d’exploitation après son lancement.

Xiaomi a toujours été coupable de bourrer trop d’applications désinstallables sur son logiciel, et le Poco F4 ne fait pas exception. Le pire contrevenant est l’application Poco Store, une vitrine qui ne vend que des téléphones Poco (probablement pas très utile si vous venez d’acheter le F4) et un appareil portable Poco.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Glisser vers le bas sur le côté droit fait apparaître le centre de contrôle, tandis que le même mouvement sur la gauche affiche la liste des notifications. Personnellement, je préfère la configuration Android traditionnelle où les deux sont regroupés pour un accès plus rapide.

Tout n’est pas négatif bien sûr – le système d’exploitation profite pleinement de l’affichage éblouissant en offrant différents paramètres pour le panneau tels que Vivid, Saturated et Original. Les couleurs de l’écran peuvent également être modifiées pour s’adapter à la lumière ambiante ou avoir une teinte spécifique à partir d’une roue chromatique.

Dans l’ensemble, MIUI n’est pas la peau la plus propre d’Android, et les utilisateurs réguliers de Google remarqueront des différences flagrantes entre la disposition de ce téléphone et un appareil avec Android stock.

Prix ​​et disponibilité

Les prix du Poco F4 commencent à partir de 379 £ / 399 € / 32 999 ₹ pour le modèle de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, mais vous pouvez opter pour le modèle 8 Go / 256 Go pour 429 £ / 449 €. En Inde, le modèle haut de gamme dispose de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage et coûte 39 999 ₹.

Vous pouvez l’acheter auprès du Poco magasin et Amazone – le premier avait une vente au moment de l’examen et comprenait une montre Poco gratuite. Amazon avait réduit de 20 £ le prix recommandé de Poco. Au moment où j’écris ceci, il n’était pas possible d’obtenir le Poco F4 avec un contrat mensuel.

Comme les autres téléphones de Poco, le F4 n’est pas disponible aux États-Unis, mais les lecteurs américains peuvent l’importer à partir de sites tels qu’Aliexpress.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Pour le prix, le téléphone Poco offre beaucoup. Les performances rivalisent avec certains combinés de milieu de gamme plus chers, et l’écran est idéal pour regarder des vidéos.

Le F4 a une hausse de prix de 50 £/50 € par rapport au F3, qui offre une expérience très similaire pour un prix plus abordable — il est donc difficile de justifier de dépenser plus sur le F4 juste pour l’ajout de l’OIS et de la recharge rapide. Pour un prix similaire, nous recommandons également le Google Pixel 6a et le OnePlus Nord 2T.

Vous pouvez voir comment les rivaux se comparent dans notre liste des meilleurs téléphones de milieu de gamme et des meilleurs téléphones Xiaomi – la marque mère de Poco.

Verdict

Le Poco F4 fait suite à l’héritage du F3 en étant un excellent polyvalent de milieu de gamme. Il bénéficie d’un niveau de résistance à l’eau, d’un écran AMOLED impressionnant, d’une charge rapide et (malgré l’absence de mise à niveau) de performances impressionnantes plus que suffisantes, même si vous souhaitez jouer à certains jeux.

Les appareils photo ne sont pas les meilleurs que vous puissiez trouver pour le prix et, comme mentionné, il est assez difficile de justifier la hausse des prix lorsqu’il y a très peu de différence dans le nouveau téléphone.

Il s’agit peut-être encore d’un milieu de gamme solide, mais vous feriez mieux d’acheter le F3 pour moins cher que de dépenser plus pour le F4.

Spécifications