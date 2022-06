Avis | Plus d’Américains meurent d’overdoses de drogue que jamais auparavant

« Notre projet de loi indique clairement que toutes les économies générées par la fusion seront réinvesties dans le système », a déclaré le sénateur Harckham. “Mais les syndicats, en particulier, ont été marqués par la bataille, et il est difficile de les blâmer.” Le Gouverneur Cuomo a réduit le Bureau des services et soutiens en matière de toxicomanie, ou OASAS, de quelque 150 postes au cours de son mandat. La gouverneure Kathy Hochul a pris des mesures pour réparer ces dégâts, en allouant quelque 402 millions de dollars de nouveaux fonds à l’agence et en nommant un nouveau commissaire à sa tête. Mais même cette évolution bienvenue présente un défi pour le mouvement de fusion. “C’est la première fois depuis toujours que l’OASAS reçoit un coup de pouce au lieu d’une réduction”, m’a dit Joelle Foskett, directrice législative du sénateur Harckham. “L’instinct va être de s’accrocher à cela, de ne pas le risquer dans une fusion.”

Il y a aussi la question de l’histoire : OASAS a été créé en 1992, lorsque les services de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie ont été extraits d’une agence différente et plus grande et regroupés en une nouvelle entité unique. Philip Steck, président de la commission de l’Assemblée sur l’abus d’alcool et de drogues, a déclaré que le but de cette reconfiguration était d’améliorer l’appareil de traitement de la toxicomanie de l’État en le séparant de tout le reste. “La toxicomanie était négligée lorsqu’elle faisait partie d’une agence plus grande”, m’a dit Steck. “Les gens qui veulent maintenant fusionner dépendance et santé mentale semblent l’oublier.”

M. Steck convient que la configuration actuelle – la santé mentale dans un organisme, la toxicomanie dans un autre – ne répond pas aux besoins des personnes qui souffrent des deux. Mais lui et d’autres disent qu’il existe des moyens plus rapides et plus rentables de résoudre ce problème que d’essayer de fusionner deux agences géantes. Par exemple, sa propre proposition consiste simplement à «injecter» davantage de services de santé mentale dans les 12 centres de traitement de la toxicomanie que l’OASAS présidait déjà. Cette décision conduirait non seulement à un traitement plus intégré pour les personnes souffrant de troubles concomitants, a-t-il déclaré, mais contribuerait également à augmenter la main-d’œuvre, car les établissements publics paient plus que les organisations à but non lucratif. “L’idée d’un nouveau département de santé comportementale semble très progressiste”, a déclaré M. Steck. « Et je ne dis pas que cela ne devrait jamais arriver. Mais refaire le système comme ça pourrait prendre 10 ans, et nous avons des gens qui souffrent en ce moment.

Ce sont des préoccupations légitimes, mais pour Mme Marquesano et les centaines de défenseurs et de fonctionnaires qui sont d’accord avec elle, le temps des correctifs partiels est révolu depuis longtemps. “Nous implorons depuis 21 ans que ces systèmes s’intègrent et se coordonnent davantage”, a déclaré Paige Pierce, défenseure des droits des parents et PDG de l’association à but non lucratif Families Together. « Les opposants continuent d’insister sur le fait qu’une fusion ne fonctionnera pas. Mais ce que nous avons en ce moment ne fonctionne vraiment pas et ne fonctionne pas depuis des décennies. »

Le gouvernement fédéral semble également prêt à le reconnaître. Ce printemps, l’Office of National Drug Control Policy a dévoilé une nouvelle “approche pangouvernementale pour vaincre l’épidémie de surdose”. La stratégie nationale de lutte contre la drogue, comme on l’appelle, comprend des milliards de nouveaux fonds pour des initiatives de traitement fondées sur des données probantes, un engagement renouvelé dans la lutte contre les trafiquants de drogue et un plan pour « mieux utiliser les données pour guider tous ces efforts ». Ce sont des développements bienvenus, mais pour que l’effort plus large réussisse, les responsables à tous les niveaux devront s’attaquer à une liste de failles plus profondes dans l’approche nationale de la toxicomanie. Les lois devront changer : certaines lois de l’époque de la guerre contre la drogue doivent être abrogées. D’autres, y compris ceux qui se concentrent sur une couverture d’assurance égale pour les problèmes de santé comportementaux, doivent être mieux appliqués. Il faudra restructurer les agences pour que les fausses distinctions entre addiction, maladie mentale et le reste de la médecine soient enfin, totalement gommées. Et les flux de financement devront être retravaillés afin qu’ils soutiennent plutôt qu’ils n’entravent les pratiques fondées sur des preuves.

Pour que cela se produise, cependant, les décideurs politiques et les défenseurs devront surmonter la même apathie et la même inertie qui ont contrecarré des décennies d’efforts de réforme antérieurs. Et le reste d’entre nous devra affronter notre ambivalence persistante quant à ce qu’est réellement la dépendance et ce dont les personnes qui en souffrent ont besoin et méritent.