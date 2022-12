Avis | Personne ne veut dire “Mettez ce burger”. Mais nous devrions vraiment.

En fait, il existe un élan mondial pour étendre la domination de la bioénergie sur la terre. Un nouvel article de la revue Nature estime que les nouvelles politiques de l’Union européenne pourraient anéantir la moitié des prairies les plus riches en biodiversité du continent et détourner un cinquième de ses terres cultivées vers des cultures énergétiques, ce qui conduirait à un défrichement des terres à l’étranger pour remplacer la nourriture perdue. L’UE promeut également les centrales électriques au bois, une recette pour l’abattage massif des forêts dans le monde entier.

Les intérêts agricoles et forestiers ont tellement de pouvoir politique que les efforts du gouvernement pour accroître la demande de cultures et de bois sont souvent considérés comme intouchables. Mais si la biodiversité est une vraie priorité, elles ne peuvent pas l’être.

Enfin, si nous voulons réduire suffisamment notre empreinte agricole pour arrêter la déforestation et, espérons-le, restaurer certains écosystèmes dégradés afin qu’ils puissent à nouveau servir d’habitats fauniques et de puits de carbone, les agriculteurs devront augmenter suffisamment leurs rendements pour produire beaucoup plus de nourriture. avec beaucoup moins de terres. Et tandis que la révolution verte du 20e siècle a augmenté les rendements en utilisant des engrais fossiles, des pesticides toxiques et d’autres innovations préjudiciables à l’environnement, le 21e siècle en exigera des plus vertes qui peuvent augmenter la productivité sans gâcher la planète.

Encore une fois, cela ne semble pas être une priorité à Montréal. L’accent a été beaucoup plus mis sur « l’agriculture régénérative », « l’agroforesterie » et d’autres alternatives plus douces et à faible rendement à l’agriculture industrielle intensive qui peuvent améliorer la biodiversité sur les terres agricoles. Le problème est qu’ils peuvent nécessiter plus de terres agricoles pour produire la même quantité de nourriture, accélérant la destruction des terres naturelles qui fournissent beaucoup plus de biodiversité que les terres agricoles ne le peuvent jamais – et aspirent beaucoup plus de carbone piégeant la chaleur de notre atmosphère surchargée.

La Terre compte maintenant plus de 12 milliards d’acres de terres agricoles, soit deux fois la taille de l’Amérique du Nord. En ajouter plus est le moyen le plus sûr d’éliminer plus d’espèces – et peut-être, un jour, la nôtre.

Michael Grunwald, co-animateur du podcast Climavores, travaille sur un livre sur la façon de nourrir le monde sans le faire frire.

Le Times s’engage à publier une diversité de lettres Pour l’éditeur. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cet article ou de l’un de nos articles. Voilà quelque des astuces. Et voici notre email : lettres@nytimes.com.

Suivez la section Opinion du New York Times sur Facebook, Twitter (@NYTopinion) et Instagram.