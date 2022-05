Avis | Personne ne peut se cacher de cette arme pendant la guerre en Ukraine

Des drones ont été utilisés pour choisir des cibles pour les tirs d’artillerie et ajuster la précision de ces frappes. Une large gamme de drones a aidé l’armée ukrainienne à frapper au-dessus de son poids sur le champ de bataille, et les images d’attaques contre des navires et des troupes, des chars et hélicoptères a donné à l’Ukraine un flux de vidéos facilement partageable pour la guerre mondiale de l’information.

“Ce que nous voyons maintenant, c’est une prolifération d’images et de vidéos diffusées par l’Ukraine et ses alliés, qui visent à dépeindre la puissance et la précision”, m’a dit John Kaag, professeur de philosophie et co-auteur d’un livre sur la guerre des drones. .

Les drones comportent leurs propres risques moraux, comme l’ont montré les récentes enquêtes du Times sur les décès de civils. “Ce qu’une surveillance vidéo peut révéler, c’est qu’une cible a été touchée ou non”, a déclaré le Dr Kaag. “Ce qu’il ne peut jamais révéler, c’est la légitimité de cette cible particulière.” Rien d’étonnant à ce que les opérateurs de drones soient également vulnérables au préjudice moral et au stress post-traumatique qui peuvent affecter les troupes au sol.

De plus, regarder des images de drones peut être désensibilisant et les blessures morales du champ de bataille peuvent être contagieuses pour les spectateurs. Il est facile de se réjouir de la destruction d’un autre char russe et d’oublier que les membres d’équipage incinérés dans l’explosion dramatique sont les fils de quelqu’un, peut-être enrôlés dans un conflit hors de leur contrôle.

L’incapacité des étrangers à évaluer leur authenticité et la situation plus large juste à l’extérieur du champ de vision du drone sont également perdues dans la multitude d’images de drones provenant d’Ukraine. La désinformation est sa propre monnaie en temps de guerre. Mais ce qui est clair, c’est que les drones ont atteint leur maturité et seront un élément permanent dans les conflits futurs.

Nous avons cherché à maîtriser le vol sans pilote presque aussi longtemps que les avions ont volé. Les premiers drones ont pris leur envol dès la Première Guerre mondiale. Des drones plus modernes ont été utilisés par les États-Unis depuis la guerre du Vietnam. Mais ce n’est qu’après les attentats du 11 septembre que les drones de combat modernes ont commencé à projeter leur puissance militaire, après que la CIA ait pour la première fois attaché un missile sur le Predator n ° 3034 et l’ait survolé l’Afghanistan en 2001. Et pendant une courte période, les États-Unis étaient essentiellement la seule superpuissance de drones au monde.

Depuis lors, les combattants du monde se sont précipités pour envoyer leurs propres drones en altitude.

Les conflits des années qui ont suivi ont vu de plus en plus de drones faire la guerre, notamment des combattants de l’Etat islamique se battant en Irak et en Syrie, des troupes turques surveillant et frappant des combattants au Kurdistan, une tentative d’assassinat au Venezuela et des rebelles au Yémen lançant des attaques contre des infrastructures saoudiennes.