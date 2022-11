Avis | Personne n’a forcé les républicains à faire l’une de ces choses

En l’absence de toute preuve d’intention, le dossier de l’État contre ces électeurs supposés enfreindre la loi s’effondrera. Mais cela ne signifie pas que les arrestations ont été un échec. Certains Floridiens, habitués à aider les membres plus âgés de leur famille à voter par courrier, se sont abstenus de prêter assistance de peur de se heurter à la police électorale de l’État.

Le point le plus important est que nous ne devrions pas traiter l’effort républicain pour réprimer et intimider les électeurs – ou invalider les élections – comme s’il s’agissait d’une force de la nature ou du résultat automatique d’un processus mécanique. Les politiciens républicains de Floride ont choisi de répondre à des élections âprement disputées en accablant leurs adversaires. De même, les dirigeants républicains à Washington ont choisi d’élever leurs collègues les plus irresponsables à des postes d’influence et d’autorité. Et les politiciens républicains du pays ont choisi d’embrasser les mensonges et les théories du complot qui sous-tendent l’idée que les seules élections légitimes sont celles que les républicains gagnent.

Mené par Donald Trump et ses nombreux acolytes, le Parti républicain s’apprête à plonger ce pays dans une crise politique et constitutionnelle à cause de son refus de partager le pouvoir ou de reconnaître sa défaite. Nous pouvons traiter cela comme une sorte d’inévitabilité, le seul résultat possible étant donné les pièces en jeu, ou nous pouvons le traiter comme ce qu’il est : un choix délibéré.