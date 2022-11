Avis | Pelures de banane pour Xi Jinping

Alors, où mèneront ces protestations ?

Malgré toutes les rumeurs selon lesquelles ces manifestations seraient un écho au mouvement de Tiananmen en 1989, elles ne sont vraiment pas si loin. Les manifestations de 1989 se sont déroulées dans plus de 300 villes à travers la Chine, ont amené plus d’un million de personnes au centre de Pékin, ont bloqué les entrées de l’enceinte de la direction de Zhongnanhai et ont bénéficié d’une lutte de pouvoir paralysante au sein de la direction chinoise qui a retardé la répression. En revanche, le régime de Xi entraîne déjà des manifestants et fouille les gens dans le métro à la recherche de contrebande, comme l’application Instagram sur leurs téléphones portables.

Défier le gouvernement national en Chine aujourd’hui, c’est inviter à l’emprisonnement – ​​un homme a été détenu à Shanghai pour avoir porté des fleurs et fait des commentaires voilés – il est donc difficile de voir comment une résistance ouverte peut être soutenue. Historiquement en Chine, les manifestations de masse ont éclaté non pas lorsque les conditions étaient les plus intolérables (comme la famine de 1959 à 1962) mais lorsque les gens pensaient qu’ils pouvaient s’en tirer, comme la campagne des cent fleurs de 1956, l’incident du 5 avril 1976, l’assouplissement du mur de la démocratie de 1978-79, les manifestations étudiantes de 1986 et Tiananmen en 1989.

Là encore, j’étais chef du bureau de Pékin du Times en 1989, et la plupart des gens pensaient qu’une manifestation majeure cette année-là était impossible – jusqu’à ce que cela se produise. Le courage humain est contagieux et imprévisible.

Alors fuyez quiconque prédit avec confiance vers où se dirige la Chine. L’une des rares continuités en Chine au cours des 150 dernières années a été la discontinuité périodique et inattendue.

Pourtant, quoi qu’il arrive dans les semaines et les mois à venir, quelque chose d’important a peut-être changé.

“C’est tellement important, car c’est une brèche décisive dans le ‘Big Silence'”, a déclaré Xiao Qiang, fondateur et rédacteur en chef de China Digital Times. “Il est maintenant de notoriété publique que l’empereur ne porte pas de vêtements.”