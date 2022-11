Avis | Payer pour les dommages climatiques n’est pas de la charité

Les pays riches disposent généralement des ressources nécessaires pour faire face à ces impacts climatiques. Aux États-Unis l’année dernière, 54 % des pertes liées aux catastrophes étaient assurées, contre seulement 3 % en moyenne dans les 77 pays les plus pauvres du monde.

Les États-Unis et l’Union européenne ont rejeté ou bloqué ce type d’aide financière, ce qui fait craindre que l’engagement de fonds pour la perte et les dommages climatiques puisse ressembler à un aveu de culpabilité et ouvrir la porte à un déluge de poursuites. Mais l’accord de Paris de 2015 aurait déjà dû dissiper cette préoccupation, puisqu’il indique clairement que “prévenir, minimiser et traiter” les pertes et dommages “n’implique ni ne fournit de fondement à une quelconque responsabilité ou indemnisation”.

Certains pays développés prétendent que l’aide humanitaire répond déjà aux besoins. Ce ne est pas. L’aide humanitaire fournit un abri et une aide alimentaire immédiats après une catastrophe, mais n’est pas disponible, par exemple, pour l’insulaire fidjien qui doit déménager en raison de la montée des mers, ou le pêcheur de Palau dont les moyens de subsistance s’évaporent après la migration du thon vers des eaux plus froides.

Les engagements initiaux en matière de pertes et dommages sont politiquement importants. Pourtant, le besoin est exponentiellement plus grand – ces coûts dans le monde pourraient atteindre 290 à 580 milliards de dollars en 2030, selon une estimation.

Un nouveau fonds pour tenir les parties responsables pourrait changer la vie de milliards de personnes en première ligne du changement climatique, offrant une voie vers la reprise là où il n’en existe pas aujourd’hui. Lorsqu’un cyclone frappe, un gouvernement peut rapidement demander un financement et le distribuer pour aider les gens à reconstruire les maisons détruites. Pour les problèmes persistants comme les sécheresses, l’argent pourrait aider les agriculteurs à diversifier leurs compétences lorsque leurs moyens de subsistance d’origine ne sont plus viables. Mais cela pourrait également améliorer la vie des habitants des pays riches, en renforçant la résilience aux chaînes d’approvisionnement mondiales, en stabilisant les économies où leurs entreprises importent et exportent des marchandises, en créant les conditions d’un monde plus pacifique.

Comme le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, l’a déclaré cette semaine lors de la conférence, “les pays du Nord qui ont causé le changement climatique et qui ont le plus grand accès aux ressources ont l’obligation d’agir”.

Plus d’obstructions de la part des pays riches sur le financement des pertes et dommages pourraient faire dérailler l’ensemble des négociations sur le climat ici en Égypte. La capacité du monde à lutter contre le changement climatique dépend de la confiance entre les pays développés et les pays en développement, et sans progrès concrets pour faire face à ces pertes et dommages graves, cette confiance risque d’être brisée.