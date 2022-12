Avis | Parier sur l’énergie de fusion montre à nos enfants que nous nous soucions d’eux

Richard Black, ancien correspondant de la BBC, mis en garde sur Twitter que la production d’électricité à partir de la fusion nucléaire, même si elle est techniquement réalisable, “pourrait s’avérer d’un coût prohibitif”. Au moment où la technologie sera mûre pour une application commerciale, a-t-il déclaré, « de nombreux pays auront déjà pratiquement retiré les combustibles fossiles de leur système électrique. Et il ne servira à rien, 15 ans plus tard, de remplacer les énergies renouvelables propres et extrêmement bon marché par une fusion propre et probablement coûteuse.

La possibilité que nous ayons en grande partie décarboné nos économies au moment où la fusion nucléaire deviendra commercialement viable n’est pas une donnée. Les projets solaires et éoliens que nous construisons actuellement doivent être accompagnés d’un stockage d’énergie suffisant, et nous sommes loin d’avoir la capacité dont nous avons besoin pour augmenter ces sources d’énergie. Il est également possible que les pays choisissent d’investir davantage dans la fission nucléaire, qui est utilisée dans les centrales nucléaires d’aujourd’hui, pour éliminer progressivement les combustibles fossiles.

Ni la fusion nucléaire ni la fission ne libèrent de dioxyde de carbone. Les deux peuvent produire de grandes quantités d’énergie à partir de petits volumes de carburant. Mais contrairement à la fission, la fusion ne crée pas de déchets radioactifs à vie longue. Comme la fusion ne se prête pas à des réactions d’emballement ou à la prolifération nucléaire, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit moins chère que l’énergie de fission nucléaire, une fois la technologie arrivée à maturité.

La science des matériaux, l’informatique et l’intelligence artificielle contribuent toutes à rendre la fusion nucléaire plus efficace sur le plan énergétique. Tout comme la façon dont les robots peuvent soudainement marcher après s’être renversés pendant des décennies, cela deviendra pratique non pas à cause d’une grande percée, mais grâce à d’innombrables améliorations progressives.

Dans les semaines à venir, les scientifiques voudront savoir si le succès du NIF était un miracle ponctuel ou s’il peut être reproduit de manière fiable. Mais nous avons maintenant une communauté internationale dynamique de chercheurs, d’ingénieurs et d’investisseurs qui font avancer la technologie de la fusion nucléaire.

Investir dans la fusion nucléaire maintenant ne facilitera pas les prochaines décennies d’accélération de la crise climatique. Mais après tous les dommages que notre pensée à court terme a causés à cette planète, pensons au-delà de 2050 et montrons à nos enfants que nous nous soucions de nous.

Sabine Hossenfelder est physicienne, auteure et productrice de la chaîne YouTube Science Without the Gobbledygook. Elle travaille au Centre de philosophie mathématique de Munich.

Le Times s’engage à publier une diversité de lettres Pour l’éditeur. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cet article ou de l’un de nos articles. Voilà quelque des astuces. Et voici notre email : lettres@nytimes.com.

Suivez la section Opinion du New York Times sur Facebook, Twitter (@NYTopinion) et Instagram.