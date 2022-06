Les contractions n’empêchent pas la clarté : le mot « ne pas » dans la phrase précédente est clairement une combinaison de « faire » et de « non ». Tous ceux qui lisent ceci comprennent cela. Éviter les contractions dans le langage formel est plus une règle stylistique qu’une règle nécessaire. Pourquoi, alors, ne devrions-nous pas laisser les contractions jouer dans le discours décontracté, dans lequel nous nous engageons beaucoup plus, en utilisant le langage de manière intuitive, à l’aise dans la force de persuasion de notre informel ? En effet, j’entends les professeurs de l’école parler avec désinvolture de temps en temps, et je peux attester qu’ils disent régulièrement « va » et « veux » — comme il se doit !

J’ai suggéré à ma fille de reconsidérer ce conseil particulier donné par ses professeurs, du moins lorsqu’elle n’est pas avec eux. Mais je reconnais aussi que le fait qu’elle ait si bien appris la leçon peut être la preuve de l’efficacité de ses professeurs. Avant qu’elle et moi n’en parlions, je n’avais pas entendu un « va » ou un « veux » d’elle depuis des mois. Peut-être qu’être l’enfant d’un père pointilleux qui croise les chevilles quand il est assis dans un fauteuil a quelque chose à voir avec sa réceptivité à l’idée ? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais je crains que d’autres enfants ne ressentent cela comme une affectation, une sorte de fuddy-duddyism précoce. Je veux qu’elle parle bien, bien sûr, mais pour pouvoir le faire à la fois formellement et de manière informelle.

Et d’une certaine manière, parler avec désinvolture mais sans contractions est une façon de ne pas bien parler. Je pense à une scène de la dernière saison du merveilleux « Barry » de HBO. Dans le cinquième épisode, un personnage insiste pour assumer une tâche sinistre dans une situation sous pression et dit, avec une urgence croissante : « Et je vais le faire… Je le fait. Vous m’entendez? Je vais le faire!« Ça aurait été sourd si ce personnage avait utilisé « va » plutôt que « va » et avait dit : « Et je vais le faire… »Je vais le faire!» Dans un langage courant, ce qui est « approprié » dans un tel cas, c’est « ça va ».

Après avoir discuté de ce problème, ma fille nous a dit avec ironie, ainsi qu’à sa sœur : « Mon père m’apprend ne pas bien parler ! Ah, le sort du parent linguiste. Je n’ai aucun doute qu’elle grandira capable de parler « bien », mais une partie de bien parler est de pouvoir parler droit. Je veux m’assurer qu’elle le peut.

John McWhorter (@JohnHMcWhorter) est professeur agrégé de linguistique à l’Université de Columbia. Il anime le podcast « Lexicon Valley » et est l’auteur, plus récemment, de « Woke Racism : How a New Religion Has Betrayed Black America ».