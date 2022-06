Avis | OVNIS, Trump et Twitter, et Biden 2024 : vos questions, réponses

C’est cette période de l’année où nous invitons les auditeurs à envoyer des questions, et j’y réponds en direct. Et comme d’habitude, vous avez livré. Je suis accompagné de ma productrice Annie Galvin, qui me pose certaines des questions les plus intrigantes que nous ayons reçues : le changement climatique est-il une raison pour renoncer à avoir des enfants ? Que se passerait-il si Trump était autorisé à revenir sur Twitter, en cas d’acquisition d’Elon Musk ? Biden devrait-il se présenter à nouveau en 2024 ? Le réveil tue-t-il le Parti démocrate ?

Nous discutons également de la récente audience du Congrès sur les observations d’OVNI; si c’est une bonne chose que tant de jeunes talents travaillent dans le conseil, la finance et le droit des sociétés ; l’inquiétante orientation anti-institutionnelle du Parti républicain ; pourquoi le gouvernement ne parvient pas à tenir les politiques et les promesses des libéraux – et comment commencer à résoudre ce problème ; si la méfiance des Américains envers les institutions est justifiée ; pourquoi je pourrais utiliser quelques recommandations pour une bonne chaise de lecture ; et plus.